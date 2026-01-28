प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन पर पीएम मोदी- मैं सदमे और शोक में हूं

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है. बारामती एयरपोर्ट पर हुए इस भीषण क्रैश के बाद घटनास्थल का चश्मदीद बयान और राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

पीएम मोदी ने जताया दुख

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'श्री अजित पवार जी जनता के नेता थे, जिनका जनता से गहरा जुड़ाव था. उन्हें एक मेहनती और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में व्यापक सम्मान मिला. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों-पीड़ितों को सशक्त करने का उनका जुनून हमेशा याद रखा जाएगा. उनका असामयिक निधन अत्यंत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं ओम शांति.'

Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

पूरा NDA परिवार मजबूती से साथ खड़ा है- अमित शाह

अजित पवार के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह दुखद हादसा अत्यंत व्यथित करने वाला है. शाह ने याद किया कि बीते साढ़े तीन दशकों में अजीत पवार ने महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित किया और उनके साथ होने वाली हर मुलाक़ात में राज्य की जनता के हितों पर लंबी चर्चाएं होती थीं. उन्होंने कहा कि पवार का निधन न सिर्फ NDA परिवार बल्कि स्वयं उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है. अमित शाह ने पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में पूरा NDA परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा है. अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें- “ॐ शांति शांति शांति.'

आज एक दुःखद हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NDA के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है।



अजीत पवार जी ने बीते साढ़े तीन दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया… — Amit Shah (@AmitShah) January 28, 2026

चश्मदीद ने बताई आंखोंदेखी: 'विमान नीचे आते ही लगा क्रैश होगा… और फिर धमाके होते गए'

बारामती में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने हादसे के भयावह क्षणों को बताते हुए कहा, 'मैंने अपनी आंखों से देखा, यह बहुत दर्दनाक था. जैसे ही विमान नीचे आया, लगा कि यह क्रैश होगा और तत्काल टकराकर फट गया. भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई. 4–5 धमाके और हुए. लोग भागकर पहुंचे लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका. अजित पवार विमान में थे… यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शोक संदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार के असमय निधन की खबर से गहरा आघात पहुंचा है. अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहे. जनता के प्रति उनके करुणाभाव और सेवा-भावना को हमेशा याद किया जाएगा. मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.'

'शब्द नहीं मिल रहे'

अनिल देशमुख (NCP–SCP) भावुक होकर बोले, 'शब्द नहीं मिल रहे'. नागपुर में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस खबर पर खुद को संभाल नहीं पाए और रो पड़े. उन्होंने कहा कि, 'अजित दादा के जाने की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ… शब्द नहीं मिल रहे.'

'महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल जाएगी'

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा, 'अजित पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई थी. यह राज्य और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है. उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव आएगा.'

'ऐसे ऊर्जावान नेता का अचानक जाना दुखद'

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, 'इतने ऊर्जावान नेता का अचानक यूं जाना बेहद दुखद है. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.'

'दशकों में ऐसी त्रासदी नहीं देखी'

गिरिराज सिंह ने घटना को ऐतिहासिक त्रासदी बताते हुए कहा, 'यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में अत्यंत दुखद घटना है. दशकों में ऐसा हादसा नहीं देखा गया. अजित पवार देश के प्रख्यात नेता थे, ऐसी क्षति की भरपाई संभव नहीं.'

महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका- डी.के. शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, 'अजित पवार का जाना सार्वजनिक जीवन और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। उनके अनुभव और नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं.'



अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक हर जगह शोक और अविश्वास का माहौल है. महाराष्ट्र के कई शहरों में शोक सभा आयोजित करने की तैयारी चल रही है और NCP तथा अन्य दलों के नेताओं का बारामती पहुंचने का सिलसिला जारी है.