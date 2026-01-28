प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन, घटनास्थल पर दिखे विमान के टुकड़े, आग की लपटें, देखिए VIDEO

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा इतना भीषण था कि विमान के टुकड़े दूर-दूर तक बिखर गए, और घटनास्थल से उठती आग की लपटें व काला धुआं साफ दिखाई दिया. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया.



अधिकारी बताते हैं कि अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्हें दिनभर में चार चुनावी सभाएं संबोधित करनी थीं. लेकिन विमान लैंडिंग के दौरान असंतुलित हो गया और रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया. हादसे के समय विमान में अजीत पवार के अलावा उनके सुरक्षा अधिकारी, एक परिचारक और दो क्रू मेंबर मौजूद थे. सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, हादसे का एक और वीडियो आया सामने pic.twitter.com/bmBK3iZGYR — NDTV India (@ndtvindia) January 28, 2026

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान ने जमीन छूते ही तेज़ी से झटका खाया और कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में घिर गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मलबा जलता दिखाई दे रहा है, जबकि पुलिस और बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे.

प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि लैंडिंग के दौरान विमान “संतुलन खो बैठा” और रनवे के किनारे जा टकराया, जिसके बाद विस्फोट हुआ. हवाई अड्डे को तत्काल आपातकालीन स्थिति में डाल दिया गया.



घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर छा गई है. अजीत पवार की पत्नी और पुत्र को तुरंत बारामती के लिए रवाना किया गया है. राजनीतिक दलों, नेताओं और आम जनता ने इस घटना पर गहरा दुख ज़ाहिर किया है. राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं.