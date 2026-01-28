अजित पवार का निधन: बारामती में विमान हादसा, 8:45 बजे हुआ क्रैश, कहां से कहां जा रहे थे NCP नेता?

- महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की विमान दुर्घटना में बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत हुई.
- विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और सुबह 8:45 बजे लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खोने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ.
- विमान में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से कोई बचा नहीं.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज एक दर्दनाक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. यह हादसा 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर विमान क्रैश-लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
कहां से कहां जा रहा था विमान?
अजित पवार को आज बारामती में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होना था.
सुबह 7:00 बजे विमान ने मुंबई से उड़ान भरनी थी.
7:40 बजे बारामती में इसकी शेड्यूल लैंडिंग थी.
लेकिन लैंडिंग के दौरान नियंत्रण बिगड़ने से विमान रनवे पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
किस कंपनी के विमान में सवार थे अजित पवार
यह विमान VSR Ventures Pvt. Ltd. का था.
विमान मॉडल: Bombardier Learjet 45XR (2010 मॉडल)
रजिस्ट्रेशन नंबर: VT-SSK
कंपनी के मालिक VK Singh बताए जाते हैं.
रिपोर्ट के अनुसार विमान में कुल 5 लोग सवार थे.
अजित पवार (Dy CM)
1 PSO
1 अटेंडेंट
2 क्रू मेंबर्स (PIC + FO)
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा.
दुर्घटना के बाद जांच की मांग तेज
दुर्घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है. नागपुर से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नितीन राऊत ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
नितीन राऊत ने यह भी कहा कि नेताओं द्वारा लगातार जनसभाओं के लिए छोटे विमान और हेलीकॉप्टर के बढ़ते इस्तेमाल से जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी उड़ानों को लेकर सुरक्षा मानकों की समीक्षा आवश्यक है.
