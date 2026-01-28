अजित दादा नहीं रहे-खबर सुनते ही अस्पताल की तरफ दौड़े समर्थक, बारामती मेडिकल कॉलेज में उमड़ा जनसैलाब

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है. बुधवार सुबह बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया था. इस विमान में अजित पवार समेत 5 लोग सवार थे और सभी की जान चली गई है. बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया. क्रैश के बाद विमान के टुकड़े-टुकड़े हो गए और वह पूरी तरह जल गया था.

अजित पवार के निधन के बाद बारामती में शोक का माहौल है. बारामती में उनके समर्थकों को रो-रोकर बुरा हाल है. अजित दादा नहीं रहे... ये खबर सुनते ही अस्पताल की तरफ उनके समर्थक दौड़ पड़े. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें समर्थक अस्पताल की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. खबर आने के बाद बारामती मेडिकल कॉलेज में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई है.

इस विमान ने सुबह 9 बजे से मुंबई से उड़ान भरी थी. एक घंटे बाद ही बारामती में ये क्रैश हो गया. बारामती में अजित पवार का एक प्रोग्राम था.

बारामती से था गहरा नाता

अजित पवार का बारामती से गहरा नाता था. उन्होंने 1991 में अपना पहला लोकसभा चुनाव बारामती सीट से ही जीता था. हालांकि, बाद में उन्होंने ये सीट शरद पवार के लिए छोड़ दी थी. उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में बारामती सीट से चुनाव लड़ा. साल 1991 के बाद से लेकर अब तक अजित पवार बारामती से विधायक रहे थे. पिछले दो चुनाव से वह 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे थे. 2024 के विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था.