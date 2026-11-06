वायु सेना का 80 साल पुराना गोल्फ कोर्स अब सरकार के हवाले... जिमखाना क्लब पर क्या है अपडेट

वायु सेना ने नई दिल्ली के रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन में स्थित अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन सौंप दी है. यह जमीन 39.5 एकड़ में फैली है. वायु सेना ने इसे लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) को सौंप दिया है.

यह जमीन प्रधानमंत्री आवास के पास है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास की जमीन को वापस ले रही है. केंद्र सरकार लोक कल्याण मार्ग के आसपास के क्लबों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन को वापस ले रही है.

यह जमीन L&DO को 'जैसी है, जहां है' वाली स्थिति में सौंपी गई है. L&DO, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अंतर्गत काम करता है.

क्या-क्या है यहां?

लोक कल्याण मार्ग पर स्थित रेस कोर्स एयरफोर्स स्टेशन में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. यह पूरा 39.5 एकड़ में है.

लगभग 80 साल पुराने इस कॉम्प्लेक्स में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, जिम और डाइनिंग रूम है. इसे 28 अक्टूबर को सील कर दिया गया था. इस कारण पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अपने फेयरवेल के समय यहां गोल्फ नहीं खेल पाए थे.

हालांकि, 31 अक्टूबर को उन्हें यहां पर 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया था.

पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की विदाई.

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पूर्व एयर चीफ ने जताई थी चिंता

पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने रिटायरमेंट से चार दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी. यह चिट्ठी उन्होंने 26 अक्टूबर को लिखी थी.

इस चिट्ठी में उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सील किए जाने पर चिंता जताई थी. इसमें उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित ये जमीन वायु सेना के नियंत्रण में ही रहनी चाहिए.

चिट्ठी में उन्होंने 2014 के एक सर्वे का हवाला भी दिया था. उन्होंने तर्क दिया कि यह जमीन वायु सेना के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एयर फोर्स स्टेशन के कामकाज में एक अहम भूमिका निभाता है.

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क्यों वापस ली जा रही है जमीन?

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास के आसपास मौजूद कीमती जमीनों को वापस ले रही है. इसका मकसद उन जमीनों को वापस लेना है, जिनका इस्तेमाल रक्षा, गोल्फ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए किया जा रहा है.

अगस्त में L&DO ने लोक कल्याण मार्ग पर स्थित दिल्ली रेस क्लब से उसकी 53 एकड़ जमीन खाली करवा ली थी. L&DO का कहना था कि इस जमीन की जरूरत किसी 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए है.

इसके अलावा, L&DO ने हाल ही में इंडिया पोलो एसोसिएशन से जयपुर पोलो ग्राउंड को भी वापस ले लिया है.

मई में 27.3 एकड़ में फैले दिल्ली जिमखाना क्लब को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था. हालांकि, यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है. इसे अभी तक खाली नहीं किया गया है.