बाबरी मस्जिद कोई बंगाल में भी बनाएगा तो उसे भी विध्वंस कर देंगे... गिरिराज सिंह ने दी चुनौती

बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है. टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बेलडांगा में इसे बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर तीखा बयान दिया है और उन्होंने इस मस्जिद को तोड़ने की बात कही है.

बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 1992 के दिसंबर में बाबरी विध्वंस हुआ था और अगर बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा तो उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा. पटना में नितिन नवीन के स्वागत समारोह में उन्होंने दिसंबर को सौर्य का महीना बताया और कहा कि अगली बारी बंगाल की है.

बीजेपी नेता गिरिराज ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे हिंदू-मुस्लिम राजनीति कर रही हैं और हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने दे रही हैं. उन्होंने कहा कि कबीर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया. अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में ऐसी मस्जिदों को ध्वस्त करेंगे. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

बता दें कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है. हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी (JANATA UNNAYAN PARTY) रखा है. हुमायूं कबीर ने बताया कि वह जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्‍मीवार उतारेंगे. हमारी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी. पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव हैं.