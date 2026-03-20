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ऑनर किलिंग का डर: रील देखकर शादी के लिए SC पहुंचा कपल, CJI से लगाई सुरक्षा की गुहार, जानें- फिर क्या हुआ

ऑनर किलिंग के डर से भागा 19 वर्षीय लड़की और 22 वर्षीय युवक का कपल सोशल मीडिया की रीलें देखकर शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. वकील हरविंदर चौधरी ने उन्हें बचाया और सुरक्षा मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामला तत्काल सुनने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया.

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ऑनर किलिंग का डर: रील देखकर शादी के लिए SC पहुंचा कपल, CJI से लगाई सुरक्षा की गुहार, जानें- फिर क्या हुआ
AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ऑनर किलिंग के डर से भागकर आए एक युवा कपल ने सोशल मीडिया पर रील देखकर यह मान लिया कि शादी सुप्रीम कोर्ट में ही होती है और इस भरोसे के साथ वे सीधे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंच गए.

पार्किंग में मिले वकील, पुलिस स्टेशन ले जाया गया कपल

अधिवक्ता हरविंदर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने पार्किंग में एक डरे-सहमे लड़का‑लड़की को देखा, जो सुरक्षा मांगने आए थे. उनके अनुसार, लड़की के माता‑पिता उन्हें बंदूक से मारने की धमकी दे रहे हैं. कपल बिहार और यूपी से भागकर दिल्ली आया था. दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे और प्रेम संबंध के कारण घर से भागे.

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'रील देखकर उन्हें लगा कि लोग SC में शादी करते हैं'

रील देखकर उन्हें लगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट में शादी करते हैं और CJI उनकी मदद करेंगे. पुलिस स्टेशन तिलक मार्ग ले जाने पर पुलिस ने पहले उन्हें और वकील को डिटेन करने की कोशिश की. बाद में लड़की का बयान दर्ज किया गया.

बता दें कि लड़की की उम्र 19 वर्ष और लड़के की उम्र 22 वर्ष है. लड़की के पिता मनोज कुमार सिंह (जगदीशपुर, बिहार) और उसका भाई धरमवीर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 क्षेत्राधिकार के प्रति ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ऐसे मामलों में हाई कोर्ट तुरंत सुनवाई करता है. हमने पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट में ऐसे कई केस देखे हैं. अगर हाई कोर्ट राहत न दे, तो आप हमारे पास आइए.'

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वकील ने तीन दिन की सुरक्षा मांगी 

इस पर CJI ने कहा, 'आप हाई कोर्ट जाइए, मुझे पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा. हम रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को संदेश भेज देते हैं.'

SC का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया कि इस मामले को प्राथमिकता से सुना जाए और कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर तत्काल कदम उठाए जाएं.

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