अदाणी ग्रुप इंदौर में वितरित करेगा 11 लाख पौधे, देशभर में 10 करोड़ पेड़ लगाने का है लक्ष्य

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है. इसका समर्थन करते हुए अदाणी समूह भी इंदौर में लगाए जाने के लिए 11 लाख पौधे उपलब्ध कराएगा. ये देशभर में 1.4 अरब पेड़ लगाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए बड़े लक्ष्य 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का हिस्सा है. अदाणी समूह ने 2030 तक देश में 100 मिलियन पेड़ लगाने का संकल्प लिया है.

अदाणी समूह 10 करोड़ पेड़ लगाने और उनका पोषण करने के अपने संकल्प के तहत, अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ जुड़ गया है और इंदौर में लगाए जाने वाले 51 लाख पेड़ों में से 11 लाख पौधे उपलब्ध कराएगा. 7 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक हरित अभियान भी चलाया गया, जो अदाणी समूह की सस्टेनेबल फ्यूचर की प्रतिबद्धता के अनुरूप है.

इस साल बढ़ते तापमान पर चिंता व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के 55 जिलों में 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया था. ये देश भर में 1.4 बिलियन पेड़ लगाने के लक्ष्य का हिस्सा है.

इंदौर में लगाए जाने वाले 51 लाख पेड़ों में से 11 लाख पौधे अदाणी ग्रुप उपलब्ध कराएगा. ये पौधे 25 विभिन्न प्रजातियों के होंगे, जो शहर के ग्रीन जोन में जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) विकसित करने में मदद करेंगे.

अदाणी समूह का 100 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य

अदाणी समूह ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के "ट्रिलियन ट्रीज़ प्लेटफॉर्म" 1t.org पर साल 2030 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प किया है. ये संकल्प It.org पर अब तक की गई सबसे महत्वाकांक्षी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताओं में से एक है. समूह, पहले ही करीब 3 करोड़ पेड़ लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प ले चुका है.

एक जिम्मेदार बिजनेस ग्रुप के रूप में, अदाणी ग्रुप का लक्ष्य वैश्विक स्थिरता में योगदान देना है. अदाणी समूह का ये संकल्प भविष्य में नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को पूरा करेगा. पेड़ एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं, वे बायोडायवर्सिटी को बढ़ाते हैं जो स्वस्थ ग्रह और समुदाय के लिए जरूरी है.

ये संकल्प पेरिस समझौते के तहत भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की प्रतिबद्धता के अनुरूप है. देश 250 से 300 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)