अदाणी ग्रुप ने कोयला सप्लाई में गड़बड़ी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, मार्केट कैप में आया बड़ा उछाल

अदाणी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बुधवार को 11,300 करोड़ रुपये बढ़कर 200 अरब डॉलर (16.9 लाख करोड़ रुपये) पर फिर से पहुंच गया. कंपनी के तमिलनाडु बिजली कंपनी को कोयले की सप्लाई में किसी भी गलत काम से इनकार के बाद निवेशकों ने ग्रुप पर भरोसा जताया है. कुल मिलाकर पिछले दो दिन में ग्रुप के मार्केट कैप में 56,250 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

Advertisement

इस बीच अदाणी ग्रुप ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट में लगाए गए कोयला सप्लाई में गड़बड़ी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है. अदाणी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोयले की क्वालिटी की टेस्टिंग स्वतंत्र रूप से लोडिंग और डिस्चार्ज पॉइंट पर की गई थी. कस्टम अथॉरिटी और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (टैंजेडको) के अधिकारियों ने भी इसकी जांच की थी. उन्होंने कहा, "सप्लाई किए गए कोयले की एजेंसियों ने अलग-अलग जगहों पर डिटेल में क्वालिटी टेस्टिंग की. इससे साफ है कि कम क्वालिटी वाले कोयले की सप्लाई का आरोप न सिर्फ बेबुनियाद और अनुचित है, बल्कि पूरी तरह से बेतुका भी है."

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एस्सार की महान-सीपत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का किया अधिग्रहण

अदाणी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा, "इसके अलावा, पेमेंट सप्लाई किए गए कोयले की क्वालिटी पर निर्भर करता है. यह टेस्टिंग प्रोसेस के जरिए तय किया जाता है." बयान के मुताबिक, रिपोर्ट में दिसंबर 2013 में जिस जहाज के जरिये कोयला ले जाने का हवाला दिया गया, वास्तव में वह जहाज फरवरी 2014 से पहले इंडोनेशिया से कोयला लाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया था.

अदाणी ग्रुप ने कहा, "ये आरोप सिर्फ कोयले के FOB (फ्री ऑन बोर्ड) और CIF(लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य में अंतर पर आधारित हैं. इसमें कम सकल कैलोरी मूल्य (GCV) वाले कोयले की सप्लाई के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल कर एक अनुमान लगाया गया है, जो पूरी तरह निराधार है."

Advertisement

अदाणी समूह के नेतृत्व में अप्रैल में देश में अधिग्रहण सौदों में तेजी : रिपोर्ट

ग्रुप ने कहा कि यह कुछ और नहीं, बल्कि राजस्व सूचना निदेशालय (DRI) की जांच रिपोर्ट की बातों में हेर-फेर कर फिर से उसे सामने लाया गया है. सौदे में बिचौलियों के शामिल होने के आरोप पर अदाणी ग्रुप ने कहा, "अदाणी ग्लोबल PTI लिमिटेड जरूरी साख और अनुभव वाले लोगों/कंपनियों/व्यापारियों से कोयला प्राप्त करती है. इसका कारण यह है कि कॉन्ट्रैक्ट आधारित दायित्वों को पूरा नहीं करने से अदाणी के वित्त और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है."

DR चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी ने कहा, "बाजार अपेक्षाकृत अधिक ‘स्मार्ट' हो गया है. वे अपना निर्णय देने से पहले स्थिति का आकलन करते है. मेरी नजर में अदाणी ग्रुप की कंपनियों की बुनियाद 2014 की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है..."

Advertisement

बता दें कि अदाणी ग्रुप का मार्केट कैप पिछले एक साल में 56.6 प्रतिशत बढ़ गया है. यह NSE निफ्टी के प्रदर्शन से बेहतर है, जो इसी अवधि के दौरान 23.3 प्रतिशत बढ़ा है.

Advertisement

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस का IIT-गांधीनगर के साथ करार, नई तकनीक के साथ रक्षा क्षेत्र में काम करेगी कंपनी

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)