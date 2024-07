केरल लैंडस्लाइड प्रभावितों की मदद को आगे आया अदाणी ग्रुप, CM रिलीफ फंड में दिए 5 करोड़ रुपये

केरल के वायनाड (Wayanad Landslides) में तेज बारिश के बाद आए लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस बीच पीड़ितों की मदद के लिए अदाणी ग्रुप आगे आया है. अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने केरल मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (Kerala CM Distress Relief Fund) में 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, ताकि लैंडस्लाइड (Landslides) से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके.

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. गौतम अदाणी ने कहा, "हम इस मुश्किल वक्त में केरल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है और जो लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए हैं. हमें उम्मीद है कि हमारा योगदान कुछ हद तक उनके दर्द को कम करने में मददगार साबित होगा. साथ ही इससे राहत प्रयासों में भी मदद मिलेगी."

आपकी इको-फ्रेंडली पहल के प्रति कमिटमेंट से मिलती है प्रेरणा : गौतम अदाणी ने भूटान के राजा और PM से की मुलाकात

Deeply saddened by the tragic loss of life in Wayanad. My heart goes out to the affected families. The Adani Group stands in solidarity with Kerala during this difficult time. We humbly extend our support with a contribution of Rs 5 Cr to the Kerala Chief Minister's Distress…