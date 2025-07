गौतम अदाणी की वियतनामी नेता से मुलाकात, भारत-वियतनाम आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर

अदाणी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने बुधवार को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम से मुलाकात की और कहा कि वे वियतनाम-भारत आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर हैं. गौतम अदाणी ने वियतनाम को बंदरगाहों और ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में एक रीजनल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए टो लाम के साहसिक सुधारों और दूरदर्शी एजेंडे की भी सराहना की.

It was a privilege to meet H.E. Tô Lâm, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. His bold reforms and visionary agenda to position Vietnam as a regional leader in energy, logistics, ports and aviation reflect exceptional strategic foresight. We look forward to… pic.twitter.com/v0yjrJkh3Q