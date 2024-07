आपकी इको-फ्रेंडली पहल के प्रति कमिटमेंट से मिलती है प्रेरणा : गौतम अदाणी ने भूटान के राजा और PM से की मुलाकात

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे (Dasho Tshering Tobgay) ने मंगलवार को गुजरात के खावड़ा स्थित अदाणी ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी साइट और मुंद्रा पोर्ट का दौरा किया. इस दौरान भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से अदाणी ग्रुप के चैयरमैन गौतम अदाणी ने मुलाकात की. अदाणी ने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की हैं.

गौतम अदाणी ने कहा, "भूटान की जीवंत भावना और इको-फ्रेंडली पहल के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से काफी प्रेरणा मिलती है. हम एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के लिए 'लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन' के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका को लेकर खासे उत्साहित हैं."

Immensely grateful to His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck of Bhutan and Hon. @PMBhutan Dasho Tshering Tobgay for visiting Adani's 30 GW Renewable Energy site at Khavda and Mundra Port. Deeply inspired by Bhutan's vibrant spirit and steadfast commitment to eco-friendly… pic.twitter.com/ZsIotDYC2g