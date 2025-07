अंबुजा सीमेंट्स की बिक्री उच्चतम स्तर पर, पहली तिमाही में मुनाफा 24% बढ़कर 970 करोड़ रुपए हुआ

अदाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे पेश किए. अप्रैल-जून अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर 970 करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 783 करोड़ रुपए था. इस दौरान कंपनी की आय भी सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है.

कंपनी की बिक्री उच्चतम स्तर पर

कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की शुरुआत काफी अच्छी रही है. इस दौरान कंपनी की बिक्री 18.4 मिलियन टन (एमटी) रही है, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है. समीक्षा अवधि में कंपनी का तिमाही EBITDA सालाना आधार पर 53 प्रतिशत बढ़कर 1,961 करोड़ रुपए हो गया है.

अंबुजा सीमेंट्स ने बताया कि कंपनी की मौजूदा क्षमता 104.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 118 मिलियन टन प्रति वर्ष पहुंच जाएगी. अंबुजा सीमेंट्स इस वक्त वैश्विक स्तर पर 9वीं सबसे बड़ी निर्माण सामग्री समाधान कंपनी है.

'ये आंकड़े परिवर्तनकारी कहानी का संकेत'

अंबुजा सीमेंट्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, "हमारी पहली तिमाही के नतीजे सिर्फ आंकड़ों से कहीं बढ़कर हैं, ये एक वाइब्रेंट मूड, गति, पैमाने और स्थिरता की परिवर्तनकारी कहानी को दर्शाते हैं. हम प्रमुख बाजारों में मूल्य, व्यवसाय अनुकूल, समाधान केंद्रित प्रीमियम उत्पादों और बेहतर ब्रांड प्रभाव पर फोकस कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि हम वित्त वर्ष 28 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष के इकोसिस्टम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. हम सीमेंट को एक समाधान संचालित ग्राहक केंद्रित बिजनेस का रूप देने के लिए समर्पित हैं."

इन वजहों से मिले अच्छे परिणाम

बहेटी ने बताया, "हमारे कुछ नए व्यावसायिक अभियान जैसे निर्माण उत्सव (क्रेडाई के साथ साझेदारी में), गृहलक्ष्मी, धनवर्षा, सुपर संडे कार्यक्रम और अन्य को खूब सराहना मिली है. इसके अलावा ओरिएंट की संपत्तियों का एकीकरण समय से पहले पूरा हो गया है. इनसे अच्छे परिणाम मिले हैं. हम एक स्थायी EBITDA के साथ विकास के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं."

चिनाब रेलवे पुल में लगा अंबुजा सीमेंट

अंबुजा सीमेंट्स दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल-आर्च चिनाब रेलवे पुल के लिए प्रमुख सीमेंट आपूर्तिकर्ता था, जो उत्कृष्ट उत्पाद गुणवत्ता और ब्रांड विश्वास का प्रमाण है. क्रेडाई के साथ अपनी साझेदारी के जरिए कंपनी आवास, निर्माण और बुनियादी ढांचे में एकीकृत, स्मार्ट, टिकाऊ, उच्च-प्रदर्शन वाले और भविष्य के लिए तैयार समाधानों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही है.

अंबुजा सीमेंट्स ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 के लिए हमें उम्मीद है कि सीमेंट की मांग 7-8 प्रतिशत के दायरे में बढ़ेगी. इसे ग्रामीण व शहरी मांग, इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्च में मामूली बढ़ोतरी और आवास एवं रियल एस्टेट में स्थिर सुधार का समर्थन मिलेगा."

