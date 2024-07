FedEx के CEO से मिले गौतम अदाणी, भविष्य में साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा

अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चैयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani)ने ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी FedEx के साथ भविष्य में काम करने की इच्छा जाहिर की है. अदाणी ने सोमवार को FedEx के CEO राजेश सुब्रमण्यम (FedEx CEO Rajesh Subramaniam)से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी FedEx के साथ भविष्य में साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है.

राजेश सुब्रमण्यम ने मुंद्रा में अदाणी ग्रुप के वर्ल्ड क्लास पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) का दौरा किया. गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक पोस्ट में सुब्रमण्यम का शुक्रिया अदा किया है.

कड़क चाय और छोले भटूरे के लिए आपकी दीवानगी देखकर हैरान : एरिक गार्सेटी के लिए गौतम अदाणी का पोस्ट

Just had an insightful meeting with FedEx CEO Rajesh Subramaniam. Appreciate him visiting Mundra to see our world-class Port and Special Economic Zone. Proud to see an Indian at the helm of a top company revolutionizing global logistics through digital innovation.… pic.twitter.com/iurl6haqx5