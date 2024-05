भारत आया सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, चार फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबाई; मुंद्रा में अदाणी पोर्ट्स पर डाला लंगर

भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के प्रमुख भारतीय बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट पर अब तक के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत करके एक और रिकॉर्ड बनाया है. जहाज एमएससी अन्ना का 26 मई को आगमन इस बंदरगाह और देश के समुद्री उद्योग, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना है.

एमएससी अन्ना (MSC Anna) एक प्रभावशाली जहाज है. इसकी कुल लंबाई 399.98 मीटर (करीब चार फुटबॉल मैदानों बराबर) है. इसकी 19,200 टीईयू (बीस फुट के बराबर इकाइयां) की चौंका देने वाली क्षमता है. क्षमता के हिसाब से यह किसी भारतीय बंदरगाह पर आया अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है. इसका अराइवल ड्राफ्ट 16.3 मीटर है, जिसे केवल अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports), मुंद्रा में ही खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि भारत के किसी भी अन्य बंदरगाह पर इतने गहरे-ड्राफ्ट जहाज को खड़ा करने में क्षमता नहीं है. इसके प्रवास के दौरान 12,500 टीईयू का एक्सचेंज होने की संभावना है, जो मुंद्रा पोर्ट की बड़े पैमाने पर कार्गो के प्रबंधन में कुशलता को रेखांकित करता है.

जुलाई 2023 में अदाणी पोर्ट्स, मुंद्रा ने दुनिया के सबसे लंबे कंटेनर जहाजों में से एक एमवी एमएससी हैम्बर्ग को लंगर डालने की सुविधा देकर एक रिकॉर्ड बनाया था. इस जहाज की कुल लंबाई 399 मीटर और क्षमता 16,652 टीईयू है. इस उपलब्धि ने दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को संभालने की इस बंदरगाह की क्षमता का प्रदर्शन किया और एमएससी अन्ना के आगमन के लिए मंच तैयार किया.

अदाणी पोर्ट्स, मुंद्रा की रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियां 2023 के उत्तरार्ध से जारी हैं. अक्टूबर में यह एक ही महीने में 16 एमएमटी कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला पोर्ट बन गया. इसके अलावा इसका कंटेनर टर्मिनल CT-3 एक साल में 3 मिलियन TEU का प्रबंधन करने वाला भारत का पहला टर्मिनल बना. टर्मिनल ने नवंबर में 3,00,000 से अधिक टीईयू का मासिक हैंडलिंग रिकॉर्ड भी हासिल किया, जो भारत में किसी भी टर्मिनल द्वारा सबसे अधिक है.

अदाणी पोर्ट्स, मुंद्रा का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होना इसकी रणनीतिक योजना और विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रमाण है. यह 35,000 एकड़ में फैला भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो गहरे बहाव और सभी मौसमों की क्षमताओं से लैस है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)