अदाणी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने कारोबार विस्तार के लिए 16,600 करोड़ रुपये जुटाने की दी मंजूरी

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर से मंगलवार को ऐलान किया गया कि वे अपने कारोबार के विस्तार के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और कानूनी रूप से उपयुक्त अन्य माध्यमों के जरिए एक या दो बार में 16,600 करोड़ रुपये का फंड जुटाएगी.अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के बोर्ड की ओर से फंड जुटाने के इस प्लान को मंजूरी दे दी गई है. इसके बदले में कंपनी द्वारा एक रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर जारी किए जाएंगे.

कंपनी की ओर से रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि बोर्ड की ओर से 16,600 करोड़ रुपये के फंड जुटाने की अनुमति दे दी गई है. ये फंड एक या उससे अधिक बार में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और अन्य माध्यमों के जरिए जुटाया जाएगा.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस जुटाएगी 12,500 करोड़ रुपये

इससे पहले अदाणी ग्रुप की अन्य कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की ओर से सोमवार को कहा गया कि बोर्ड द्वारा क्यूआईपी और अन्य माध्यमों के लिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दे दी गई है. ये फंड एक या उससे अधिक राउंड में जुटाया जाएगा. अदाणी ग्रुप की ओर से पिछले साल की शुरुआत से लेकर अब तक बड़े निवेशकों से करीब 6 अरब डॉलर की राशि जुटाई जा चुकी है.

वित्त वर्ष 2024 में अदाणी एंटरप्राइजेज के मुनाफे में 56% का उछाल

वित्त वर्ष 2024 में अदाणी एंटरप्राइजेज के कंसोलिडेटेड ईबीआईटीडीए में 32 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है और यह 13,237 करोड़ रुपये रहा है. वहीं, इस दौरान कंपनी के कर से पहले मुनाफे में 56 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है और यह 5,640 करोड़ रुपये रहा है.

अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज के एयरपोर्ट और सड़कों के कारोबार में तेजी

इस महीने की शुरुआत में कंपनी की ओर से बताया गया कि अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) के तहत आने वाला एयरपोर्ट और सड़कों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 के ईबीआईटीडीए में इन कारोबारों का योगदान बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 40 प्रतिशत था.

वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा 3,646 करोड़ का ईबीआईटीडीए रिपोर्ट किया गया था, जो एक साल पहले समान अवधि में 3,974 करोड़ रुपये था.

