Adani Energy Solutions QIP के जरिये जुटाएगी 12,500 करोड़ रुपये, बोर्ड से मिली मंजूरी

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (Adani Energy Solutions) ने सोमवार को कहा कि उसके बोर्ड ने लागू कानूनों के मुताबिक क्‍वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) या अन्य अनुमेय मोड के जरिए एक या अधिक किस्‍तों में 12,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाने की मंजूरी दे दी है.

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, "मंगलवार, 25 जून 2024 को होने वाली कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में धन उगाहना कंपनी के सदस्यों की मंजूरी सहित आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है और ऐसे अन्य विनियामक/वैधानिक अनुमोदन, जो आवश्यक हो सकते हैं."

बोर्ड ने कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर या अन्य पात्र प्रतिभूतियों या उनके किसी भी संयोजन (प्रतिभूतियां) को जारी करके धन जुटाने की मंजूरी दे दी. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का स्टॉक सोमवार को लगभग स्थिर 1,104.70 रुपये पर बंद हुआ.

Advertisement

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एस्सार ट्रांसको का किया अधिग्रहण

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने पिछले हफ्ते घोषणा की है कि उसने 1,900 करोड़ रुपये में एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है. यह अधिग्रहण में पूरी तरह से चालू 400 केवी, 673 सीकेटी किमी (सर्किट किलोमीटर) अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन शामिल है, जो मध्य प्रदेश में महान को छत्तीसगढ़ में सिपत पूलिंग सबस्टेशन से जोड़ती है. यह अधिग्रहण एईएसएल के संचयी नेटवर्क को 21,000 सीकेटी किमी से अधिक तक ले जाता है.

AESL ने की 14,217 करोड़ रुपये की कमाई

एईएसएल (AESL) देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसकी मौजूदगी 17 राज्यों और 57,011 एमवीए परिवर्तन क्षमता में है. कंपनी ने 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन राजस्व 14,217 करोड़ रुपये कमाया, जो कि 17 प्रतिशत (साल-दर-साल) अधिक है. वहीं, कर के बाद तुलनीय लाभ (पीएटी) 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,197 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)