गौतम अदाणी का बड़ा ऐलान- इंडोलॉजी मिशन के लिए देंगे 100 करोड़, दूसरी कंपनियों से भी मदद की अपील

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अदाणी ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में भविष्य को देखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने इंडोलॉजी रिसर्च का विस्तार करने, दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने, विद्वानों को सशक्त बनाने और दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए ₹100 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इससे भारत की नॉलेज सिस्टम को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा.

कार्यक्रम के दौरान गौतम अदाणी ने कहा कि हम इस ज्ञान को संरक्षित करने पर जोर देते हैं और आज हमें प्रतिबद्धता के साथ इसे संरक्षित करना चाहिए. इसलिए शुरुआत के तौर पर मैं 100 करोड़ रुपये के हमारे योगदान की घोषणा करता हूं.

गौतम अदाणी ने कहा कि भारत के नॉलेज ग्राफ के निर्माण और विद्वानों और प्रौद्योगिकीविदों का समर्थन करने की दिशा में हम इस इंडोलॉजी मिशन में योगदान दे रहे हैं. यह हमारी सभ्यता को और बढ़ावा देगा. गौतम अदाणी ने दूसरी कंपनियों से भी इसमें मदद करने की अपील की.

भारत में आर्थिक के साथ सभ्यता के मामले में भी ग्लोबल लीडर बनने का दम

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि अगर भारत अपने सांस्कृतिक और डिजिटल सामर्थ्य को समझे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे, तो यह देश न सिर्फ आर्थिक बल्कि सभ्यता के मामले में भी ग्लोबल लीडर बन सकता है. उन्होंने कहा कि जो सभ्यता राख में भी अग्नि जला दे, वही हर युग में नई दुनिया बना सकता है.

भारत को सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पहचान के साथ आगे बढ़ना जरूरी

उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं, बल्कि एक सभ्यता को अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पहचान के साथ आगे बढ़ना जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक मजबूत सभ्यता ही एक स्टेबल इकॉनमी और वैश्विक नेतृत्व की नींव है.

