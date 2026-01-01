Adani Group stocks: नए साल पर अदाणी ग्रुप के शेयर रॉकेट की रफ्तार से उछले, कई स्टॉक्स में 10% तक तूफानी तेजी

नए साल 2026 की शुरुआत शेयर बाजार के लिए जबरदस्त रही और इसका सबसे बड़ा फायदा अदाणी ग्रुप के शेयरों को मिला. साल के पहले ही ट्रेडिंग दिन अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयर तेजी के साथ खुले और देखते ही देखते कई स्टॉक्स में जोरदार उछाल आ गया. निवेशकों के बीच अदाणी ग्रुप को लेकर जबरदस्त भरोसा देखने को मिला और बाजार में इनके शेयर रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाते नजर आए.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में दमदार तेजी

गुरुवार 1 जनवरी 2026 को शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियां हरे निशान में कारोबार करती दिखीं. कुछ शेयरों में तो 9 से 10 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली. इस मजबूत शुरुआत ने निवेशकों का उत्साह और बढ़ा दिया.

Adani Total Gas रहा सबसे आगे

अदाणी टोटल गैस के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही. कंपनी का शेयर करीब 9.45 प्रतिशत चढ़कर 620.65 रुपये तक पहुंच गया. इस तेजी के बाद कंपनी का कुल बाजार मूल्य करीब 67 हजार करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया.

Adani Power में भी जोरदार उछाल

अदाणी पावर का शेयर भी नए साल के पहले दिन शानदार तेजी के साथ कारोबार करता दिखा. यह शेयर करीब 7.15 प्रतिशत चढ़कर 153.20 रुपये पर पहुंच गया. कंपनी का कुल बाजार मूल्य लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये के करीब हो गया है.

अदाणी ग्रीन और अदाणी एनर्जी के शेयरों में भी मजबूती

अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में भी करीब 3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर 1,061.35 रुपये और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 1,045 रुपये तक पहुंच गया. इन दोनों कंपनियों का कुल बाजार मूल्य लाखों करोड़ रुपये में बना हुआ है.

अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स भी चमके

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 2.11 प्रतिशत बढ़कर 2,286.95 रुपये पर पहुंच गया. वहीं अदाणी पोर्ट्स का शेयर भी 1.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,491.25 रुपये पर कारोबार करता दिखा.

सीमेंट और मीडिया शेयरों में भी तेजी

अदाणी ग्रुप से जुड़ी सीमेंट कंपनियां जैसे ACC, अंबुजा सीमेंट्स, ओरिएंट सीमेंट्स और संघवी इंडस्ट्रीज भी हरे निशान में रहीं. हाल ही में ACC और ओरिएंट के अंबुजा सीमेंट्स में मर्ज होने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा NDTV के शेयरों में भी 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.

पिछले साल की मजबूत परफॉर्मेंस का असर

अदाणी ग्रुप के शेयरों में यह तेजी ऐसे समय आई है जब ग्रुप ने साल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. कई कंपनियों ने अच्छा सालाना ग्रोथ दर्ज किया और साल के अंत में नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत ने ग्रुप के प्रदर्शन को और मजजूत किया.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)