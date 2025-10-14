विज्ञापन
विशेष लिंक

अदाणी का पार्टनर बना गूगल, विशाखापत्तनम में मिलकर बनाएंगे देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर कैंपस

अदाणी एंटरप्राइजेज और गूगल ने मिलकर एक बड़ी साझेदारी की घोषणा की है. दोनों कंपनियां मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगी.

Read Time: 3 mins
Share
अदाणी का पार्टनर बना गूगल, विशाखापत्तनम में मिलकर बनाएंगे देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर कैंपस

अदाणी एंटरप्राइजेज की संयुक्त उपक्रम अडाणीकॉननेक्स (AdaniConneX) ने गूगल के साथ आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर कैंपस और नया ग्रीन एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए एक बड़ी साझेदारी की घोषणा की है.

पांच साल में 15 बिलियन डॉलर का निवेश

विशाखापत्तनम के इस गूगल एआई हब बहुआयामी परियोजना में अगले पांच सालों (2026-2030) के दौरान 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाना है, जहां समुद्र में बिछाए गए फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क और क्लीन एनर्जी के सहारे गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर बनाया जाएगा. इस हब का मुख्य लक्ष्य भारत में एआई के सबसे अहम कामों को संभालने के लिए विशाल कंप्यूटिंग ताकत देना है. इसमें एयरटेल (Airtel) जैसी कंपनियों का भी सहयोग होगा.

बिजली ग्रिड की क्षमता भी बढ़ेगी

यह प्रोजेक्ट दोनों कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा. इसके तहत आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संयुक्त निवेश किया जाएगा. यह कदम न केवल डेटा सेंटर के संचालन को समर्थन देगा, बल्कि भारत की बिजली ग्रिड की क्षमता को बढ़ाएगा और इसे मजबूत भी बनाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

अदाणी क्या बोले?

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, “गूगल के साथ इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में साझेदारी करना हमारे लिए गर्व की बात है. यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं है, बल्कि एक उभरते हुए देश की आत्मा में निवेश है. यह साझेदारी हमारे ‘राष्ट्र निर्माण' के साझा विजन और हर भारतीय को 21वीं सदी के साधनों से सशक्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. अब विशाखापत्तनम एक वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हमें इस ऐतिहासिक यात्रा का निर्माता बनने पर गर्व है.”

गूगल ने क्या कहा?

गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा, "एआई युग में भारत की अपार संभावनाओं को सामने लाने के लिए हम गूगल एआई हब में निवेश कर रहे हैं. यह हब विकास को गति देने के साथ-साथ व्यवसायों, शोधकर्ताओं और क्रिएटर्स को एआई के जरिए नया बनाने और उसे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत नींव देगा. अदाणी समूह के साथ मिलकर, हम अपनी अत्याधुनिक संसाधनों को समुदायों और ग्राहकों के और करीब लाएंगे ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें, साथ ही उन्हें सुरक्षा और स्केलेबिलिटी भी मिल सके, जिससे वो वैश्विक स्तर पर इनोवेशन पर काम करें और आगे बढ़ सकें.”

हजारों नौकरियां पैदा होंगी

इस एआई हब और कनेक्टिविटी गेटवे को तैयार करने से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और आगे चलकर पूरे भारत में एक बेहद मजबूत आर्थिक विकास इंजन तैयार होगा. यह प्रोजेक्ट डिजिटल क्षेत्र में समान अवसरों को बढ़ावा देगा और तकनीक, निर्माण और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में कई हजार नई नौकरियां पैदा करेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adani Enterprise, Google, AdaniConneX, Visakhapatnam, India's Largest Data Centre Campus
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com