'भारत कुमार' का निधन: बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत तक, पढ़ें किसने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मशहूर अभिनेता एवं फिल्म निर्माता मनोज कुमार को शुक्रवार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का आदर्श बताया. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘दिग्गज अभिनेता एवं फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुखी हूं. वह भारतीय सिनेमा के आदर्श थे जिन्हें देशभक्ति की उनकी भावना के लिए विशेष रूप से याद किया जाता था और यह उनकी फिल्मों में भी झलकता था.'' पीएम मोदी ने कहा कि कुमार की फिल्मों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और ये पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी.

Deeply saddened by the passing of legendary actor and filmmaker Shri Manoj Kumar Ji. He was an icon of Indian cinema, who was particularly remembered for his patriotic zeal, which was also reflected in his films. Manoj Ji's works ignited a spirit of national pride and will… pic.twitter.com/f8pYqOxol3 — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025

दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कुमार का शुक्रवार तड़के मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया. वह 87 वर्ष के थे. उन्हें ‘शहीद', ‘उपकार' एवं ‘पूरब और पश्चिम' जैसी देशभक्ति की लोकप्रिय फिल्मों के लिए ‘भारत कुमार' के नाम से भी जाना जाता था.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मनोज कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्हें हमेशा देशभक्ति से भरपूर फिल्में बनाने के लिए याद किया जाएगा. ‘भारत कुमार' के नाम से मशहूर, ‘उपकार', ‘पूरब और पश्चिम' जैसी फिल्मों में उनके अविस्मरणीय अभिनय ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है और उन्हें पीढ़ियों से लोगों का प्रिय बनाया है. उनकी सिनेमाई विरासत उनके कामों के जरिए जिंदा रहेगी. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं. ओम शांति."

Shri Manoj Kumar ji was a versatile actor, who would always be remembered for making films full of patriotism. Popularly known as ‘Bharat Kumar' his unforgettable performances in films like ‘Upkaar', ‘Purab and Paschim' have enriched our culture and have endeared him to people… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 4, 2025

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चार दशकों के करियर में, प्रखर अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार जी ने देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव पर बनी अपनी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता. पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार को 'भारत कुमार' के नाम से जाना जाता था और उनकी 'शहीद' और 'उपकार' जैसी फिल्मों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था. हम उनके निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और लाखों प्रशंसकों के साथ हैं.

"हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे"

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बॉलीवुड में भारतीयता का दूसरा नाम रहे मनोज कुमार जी के निधन पर मन व्यथित है. अपने अभिनय से उन्होंने दशकों तक हमारा दिल जीता था और आगे भी वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. मैं प्रभु श्रीराम से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूं."

"निधन का समाचार अत्यंत दुखद"

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. लिखा, “भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं. जैसे अमर गीत और देशभक्ति से भरी फ़िल्मों के माध्यम से हर भारतीय के दिल में देश प्रेम जगाने वाले मनोज कुमार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. देश को ‘भारत' के रूप में जीने वाले इस महान कलाकार को विनम्र श्रद्धांजलि."

पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी: अशोक पंडित

मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा, "महान दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, हमारे प्रेरणास्रोत और भारतीय फिल्म उद्योग के 'शेर' मनोज कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे. यह उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी.

#WATCH | Mumbai | On the demise of Indian actor and film director Manoj Kumar, Filmmaker Ashoke Pandit says, "...The legendary Dadasaheb Phalke award winner, our inspiration and the 'lion' of the Indian film industry, Manoj Kumar Ji is no more...It is a great loss to the industry… pic.twitter.com/vWL7FRI44D — ANI (@ANI) April 4, 2025