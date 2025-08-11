प्रधानमंत्री के कहने पर एक्टर ने बनाई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, देखने वालों की लगी भीड़, 1.40 करोड़ की फिल्म ने कमाए 7 करोड़

विज्ञापन

आज भले ही मशहूर अभिनेता मनोज कुमार हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उनका योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.

आज भले ही मशहूर अभिनेता मनोज कुमार हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उनका योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों का जादू ऐसा है कि उन्हें 'भारत कुमार' के नाम से न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है. मनोज कुमार की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी बनाई फिल्में भी प्रशंसकों के दिलों में बसती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सलाह पर मनोज कुमार ने तैयार की थी. यह फिल्म इतनी पसंद आई कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

साल 1965 में मनोज कुमार की फिल्म 'शहीद' रिलीज हुई. इसमें उनके देशप्रेमी अंदाज ने दर्शकों को खूब भाया. दिल्ली में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल हुए. इसी मौके पर शास्त्री जी की मनोज कुमार से बात हुई और उन्होंने 'जय जवान जय किसान' नारे पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया.

उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत के बाद यह नारा लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा था. शास्त्री जी ने कहा कि सेना की बहादुरी तो सबने देख ली, लेकिन किसानों की भूमिका को भी समझना चाहिए. मनोज कुमार ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और जल्द ही ऐसी फिल्म बनाने का वादा किया. फिर वे मुंबई के लिए निकल पड़े.

खास बात यह है कि ट्रेन के सफर में ही मनोज कुमार ने फिल्म की कहानी लिखना शुरू कर दिया और मुंबई पहुंचने से पहले इसे पूरा कर लिया. यह फिल्म 'उपकार' नाम से आई, जो किसानों की जिंदगी पर केंद्रित थी. फिल्म का गाना 'मेरे देश की धरती...' आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है. उस जमाने में फिल्म ने 7 करोड़ रुपये की कमाई की जबकि फिल्म का बजट सिर्फ 1.40 करोड़ रुपये था. अफसोस की बात है कि शास्त्री जी इस फिल्म को देख नहीं सके. लेकिन 1968 में 'उपकार' ने चार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते- बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग.

