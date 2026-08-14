नोएडा अथॉरिटी ने बंद की लीक पाइपलाइन, अब नाले में उतरकर पानी नहीं भरेंगे बच्चे

नोएडा के सेक्टर 78 में झुग्गियों में रहने वाले कई लोग नाले के नीचे से गुजर रही पाइपलाइन से पानी भरने को मजबूर थे. NDTV ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया. अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है. नोएडा अथॉरिटी ने नाले के नीचे लीक हो रही पाइपलाइन को बंद कर दिया है. इसके बाद अब बच्चे और स्थानीय नागरिक अपनी जान खतरे में डालकर पानी भरने के लिए नाले में नहीं उतर पाएंगे.

नोएडा अथॉरिटी ने लिया एक्शन

NDTV ने गुरुवार को सेक्टर-78 में छोटे बच्चों द्वारा नाले में उतरकर पानी भरने पर ग्राउंड रिपोर्ट छापी थी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद नोएडा अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची और लीकेज से पानी लेने वाले पाइप को बंद कर दिया.

नोएडा अथॉरिटी की टीम नाले के किनारे बने दूसरे पानी के स्रोतों को भी बंद कर रही है, ताकि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले में न उतरें.

क्या है पूरा मामला?

नोएडा सेक्टर-78 में बाल्मिकी बस्ती के पास गहरे नाले में पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो रहा था. इस बस्ती में रहने वाले बच्चे बाल्टी लेकर नाले में उतरकर इसी पाइपलाइन से पानी भर रहे थे. बच्चों ने बताया कि वो इसी पानी को पीते हैं और घर के अन्य कामों में इस्तेमाल करते हैं. बच्चों ने यह भी बताया कि पिछले तीन महीने से वो यहां से पानी भर रहे हैं. बच्चों का इस तरह नाले में उतरना खतरनाक था. अगर वो यहां से फिसलते तो बड़ा हादसा हो सकता था.

हालांकि इस समस्या का समाधान निकलना बाकी है कि बस्ती के लोग अब पीने का पानी कहां से भरेंगे.

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