बाइक से आए और चला दी ताबड़तोड़ गोलियां... पंजाब में AAP नेता पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर

पंजाब के गुरदासपुर में सरपंच और आम आदमी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट गुरबिंदर सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है. जानकारी के मुताबिक, गुरदासपुर में फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा के गांव के सरपंच गुरबिंदर सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह हमला देर शाम कादियां राजपूता गांव में हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरबिंदर सिंह अपने चाचा के घर से निकले ही थे और अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि दो अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए और उन पर गोलियां चला दीं.

हमलावरों ने तीन राउंड गोलियां चलाईं

उनके चाचा मुखबैन सिंह समेत चश्मदीदों ने बताया कि हमलावरों ने तीन राउंड गोलियां चलाईं. दो गोलियां गुरबिंदर सिंह के पैरों में लगीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के तुरंत बाद हमलावर मौके से भाग गए.

घटना के बाद, परिवार के सदस्य और गांव वाले घायल सरपंच को बटाला के सिविल हॉस्पिटल ले गए. शुरुआती इलाज के बाद, डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अमृतसर के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया.

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पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. फतेहगढ़ चूड़ियां के DSP ललित कुमार ने कहा कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई एंगल से जांच की जा रही है.

इस बीच, सोशल मीडिया पर चल रहे बिना वेरिफिकेशन वाले दावों से पता चलता है कि एक गैंगस्टर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है. हालांकि, पुलिस ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, और कहा है कि जांच के हिस्से के तौर पर ऐसे दावों की पूरी तरह से जांच की जा रही है.

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