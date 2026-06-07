पंजाब से 2 दलित युवकों को नंगा कर पिटाई का खौफनाक मामला आया सामने, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

पंजाब के मुक्तसर जिले की मलोट तहसील में स्थित झोरड़ गांव से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, मोबाइल चोरी के कथित शक के आधार पर दो दलित युवकों को घरों से उठाकर रस्सियों से बांधकर मारपीट करने और खेतों में घुमाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि वे दलित समुदाय से संबंध रखते हैं. इसलिए उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमान भी किया गया. युवकों के कपड़े उतारकर उन्हें रस्सियों से बांधा गया और बेरहमी से पीटते हुए गांव की सड़कों पर घुमाया गया. उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे से कोई गलती भी हुई थी, तो गांव वालों को कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी.

पुलिस ने भी पीड़ितों को ही लिया हिरासत में

इस पूरे मामले में गांव के कुछ लोगों का आरोप है कि युवकों ने प्रवासी मजदूरों का मोबाइल छीना था, जिसकी वजह से युवकों के साथ मारपीट की गई. फिलहाल, पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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डीएसपी मलोट जसपाल सिंह ढिल्लों ने कहा कि दोनों युवक नशे के आदी हैं और इनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इन दोनों युवकों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और मेडिकल जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. दूसरी पार्टी पर भी मामला दर्ज किया जाएगा.

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