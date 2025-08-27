मेरे घर से दस्तावेज चोरी हुए, फॉरेंसिक जांच हो– AAP नेता सौरभ भारद्वाज क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का लगाया आरोप

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की थी. बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारद्वाज ने पूरी कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं, जो साबित करेंगे कि यह सब एक "क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी" के तहत किया गया.

"स्टेटमेंट बदलने का बनाया दबाव"

भारद्वाज ने दावा किया कि ED अधिकारियों ने उनके बयान में जबरन बदलाव करवाने की कोशिश की. शाम 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक उनके घर के अंदर दबाव बनाया गया कि वह बदला हुआ बयान साइन कर दें. उनके मुताबिक, अधिकारियों ने धमकी दी कि अगर साइन नहीं किया तो गिरफ्तारी हो सकती है.

पूर्व मंत्री दस्तावेज चोरी का लगाया आरोप

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि ED उनके घर से चुनाव आयोग और हाईकोर्ट से जुड़े दस्तावेज लेकर गई है. यहां तक कि उनका बयान भी उनके वाईफाई का उपयोग कर कहीं शेयर किया गया. भारद्वाज ने मांग की कि ED अधिकारी मयंक अरोड़ा के लैपटॉप को सीज कर फॉरेंसिक जांच की जाए.

भारद्वाज ने एलजी पर लगाया आरोप

भारद्वाज ने दिल्ली के LG पर आरोप लगाया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें फंसाया जाए. उन्होंने कहा कि अगर वह गिरफ्तार होते हैं, तो उनके वकील उनकी ओर से सबूत पेश करेंगे.

सुबह बेटी स्कूल जा रही थी, तभी पहुंचे ED अधिकारी: सौरभ भारद्वाज

भारद्वाज ने बताया कि सुबह जब उनकी बेटी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी ED के अधिकारी उनके घर पहुंचे और तलाशी शुरू कर दी. टीम में मयंक अरोड़ा और विकास कुमार मौजूद थे. मयंक अरोड़ा ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और लैपटॉप पर 43 सवाल पूछे.

"ईमानदार लोगों को फंसाने की साजिश"

मंत्री ने सवाल उठाया कि जब ईमानदार लोगों को ऐसे फंसाया जाएगा, तो देश में ईमानदारी कैसे बचेगी. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, लेकिन षड्यंत्र कर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है.

