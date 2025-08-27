विज्ञापन
फर्जी रेड से नहीं डरेंगे... ईडी की रेड के बाद सौरभ भारद्वाज से मिले सिसोदिया का ऐलान 

सिसोदिया के अनुसार देश की जनता जब-जब भाजपा और पीएम मोदी से सवाल पूछती है, तब-तब ईडी कहीं ना कहीं छापेमारी कर देती है.

फर्जी रेड से नहीं डरेंगे... ईडी की रेड के बाद सौरभ भारद्वाज से मिले सिसोदिया का ऐलान 
  • मनीष सिसोदिया ने दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज से 18 घंटे चली ईडी की छापेमारी के बाद मुलाकात की.
  • सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया.
  • सिसोदिया ने कहा कि ईडी की फर्जी छापेमारी आम आदमी पार्टी को डराने में सफल नहीं होगी.
नई दिल्‍ली:

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार सुबह दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की. मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर 18 घंटे तक चली ईडी की रेड के बाद मनीष सिसोदिया उनके घर पहुंचे थे. सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और दोनों आपस में गले मिले. इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी की फर्जी रेड से आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं. ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर करीब 18 घंटे तक छापेमारी की और जांच करने का सिर्फ ड्रामा किया. 

18 घंटे की रेड हिम्‍मत की मिसाल 

सिसोदिया के अनुसार देश की जनता जब-जब भाजपा और पीएम मोदी से सवाल पूछती है, तब-तब ईडी कहीं ना कहीं छापेमारी कर देती है. उनका कहना था कि 18 घंटे की ईडी रेड और साजिशों के बाद भी अडिग सौरभ भारद्वाज की हिम्मत और साहस हमारे लिए मिसाल है. हम सभी एक परिवार हैं और जब तक हम साथ हैं, कोई भी झूठ और साजिश हमें नहीं झुका सकता. मनीष सिसोदिया ने कहा कि 18 घंटे तक चली इस रेड में ईडी ने सौरभ के परिवार से पूछताछ की, घर की तलाशी ली, कागज-पत्र देखे, लेकिन यह सब केवल दिखावा था. ईडी का एकमात्र काम अब भाजपा के संकट को टालना है.  

सिसोदिया ने की भारद्वाज की तारीफ 

मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले भी हमारे नेताओं को गिरफ्तार कराया है. उन्होंने सौरभ भारद्वाज और उनके परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा परिवार एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश को बर्बाद करने वालों के खिलाफ लड़ाई में खड़ा है. राजनीतिक को बदलने, गंदी राजनीति की साफ-सफाई और देश को भाजपा बर्बाद कर रही है, उससे बचाने की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज के साथ एकजुट खड़ा है. 

