ईडी वाले बयान लिखकर लाए और कहा कि ये मेरा बयान है... AAP नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी की टीम सुबह करीब 7.15 बजे उनके घर पहुंची. पहले तलाशी ली, फिर मेरा बयान लिया. उन्होंने मुझसे 43 सवाल पूछे. मैंने सभी के जवाब दिए.

  • AAP नेता सौरभ भारद्वाज और कई ठेकेदारों के कम से कम 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी.
  • ये छापेमारी हेल्थ प्रोजेक्टों में कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई थी.
  • सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और साजिश का आरोप लगाया.
आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए और एलजी पर साजिश का आरोप लगाया. आप सरकार के दौरान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने मंगलवार को पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और कुछ ठेकेदारों के यहां छापेमारी की थी.

इसके एक दिन बाद बुधवार को सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी की टीम सुबह करीब 7.15 बजे उनके घर पहुंची. पहले तलाशी ली, फिर मेरा बयान लिया. उन्होंने मुझसे 43 सवाल पूछे. मैंने सभी के जवाब दिए.

सौरभ ने दावा किया कि बयान दर्ज करने के बाद अधिकारियों ने वह बयान कहीं भेज दिया. कुछ देर बाद वो लोग वापस आए और मुझसे बयान का एक हिस्सा हटाने को कहा. उनके परिवार को यह आभास दिया कि बयान नहीं बदला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

आप नेता ने आरोप लगाया कि ईडी वाले एक बयान लिखकर लाए और कहा कि ये मेरा बयान है, सिर्फ कुछ बातें हटा दी हैं. लेकिन मैंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया. सौरभ ने प्रिंटर दिखाते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी के लैपटॉप और मेरे प्रिंटर की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, उसमें मेरे असली बयान मौजूद हैं. उन्होंने दावा किया कि ईडी ने 19-20 घंटे तक मेरे घर पर छापेमारी की लेकिन कुछ नहीं मिला. 

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह 9 मार्च 2023 को मंत्री बने और 22 मार्च को अस्पताल परियोजनाओं में देरी पर एक बैठक की. उसके बाद उन्होंने कई बैठकें कीं और कई निर्देश जारी किए. उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशों का पालन नहीं करने दिया. आप नेता के इन आरोपों पर ईडी या एलजी ऑफिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. 

