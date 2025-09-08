विज्ञापन
किस कानून के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति... सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, "भाजपा की उस महिला मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर, सरकारी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह अपने आप में बेहद ही विचारणीय और गंभीर मुद्दा है.

(फाइल फोटो)
  • AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की महिला मुख्यमंत्री की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं
  • भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की सरकार अब ग्राम पंचायत की तरह पति-पत्नी के नियंत्रण में दिख रही है
  • उन्होंने आरोप लगाया कि CM के पति सरकारी बैठकों में उनके साथ कुर्सी लगाकर अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली जहां इस बार भाजपा की सरकार बनी और भाजपा ने एक महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है. उन्होंने कहा कि पहले यह बात मजाक के तौर पर उठा करती थी, कि भाजपा ने दिल्ली की सरकार को फुलेरा की पंचायत बना दिया है, परंतु अब यह बेहद ही गंभीर मामला बन गया है. क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजरे हमेशा दिल्ली पर गड़ी रहती हैं."

उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा की उस महिला मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर, सरकारी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह अपने आप में बेहद ही विचारणीय और गंभीर मुद्दा है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, कि ग्राम पंचायत के चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में कोई सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई और उस सीट पर जो व्यक्ति तैयारी कर रहा था, उसने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और वह जीत गई. ऐसी स्थिति में उस महिला ग्राम प्रधान या निगम पार्षद का पति क्षेत्र के कार्यों को संभालता है, क्षेत्रीय मामलों में सोच विचार करता है और निर्णय लेता है और उस पद पर आसीन महिला प्रधान या निगम पार्षद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का काम करती है."

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ग्राम पंचायत या नगर निगम के स्तर तक यह बात समझ आती है, परंतु दिल्ली सरकार के स्तर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके पति मीटिंग में बैठकर मुख्यमंत्री के साथ सरकारी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह समझ से बिल्कुल परे है.
 

AAP, Saurabh Bharadwaj, Delhi, ED Raids, Money Laundering, Hospital Construction Scam, Arvind Kejriwal
