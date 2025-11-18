दिल्ली धमाके की जांच में 7 दिन, 7 बड़े खुलासे… NIA की पड़ताल में खुल रहीं व्हाइट कॉलर टेरर की परतें

दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए ब्लास्ट को सात दिन बीत चुके हैं और इस दौरान जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. शुरुआती जांच से लेकर तकनीकी साक्ष्यों तक NIA और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक-एक कड़ी जोड़ते हुए आतंकी साजिश की पूरी तस्वीर सामने ला दी है. NIA और ED की संयुक्त कार्रवाई से एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है, जो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था.

यहां पढ़िए- पिछले सात दिनों में सामने आए 7 सबसे बड़े खुलासे...

खुलासा नंबर 1: आत्मघाती हमला था दिल्ली धमाका

जांच में पता चला है कि यह धमाका एक प्लांड सुसाइड अटैक था. यानी आरोपी मरने के इरादे से ही निकला था और पूरी तैयारी के साथ राजधानी में घूम रहा था.

खुलासा नंबर 2: 'शू बॉम्बर' हो सकता है उमर

जांच एजेंसियों को आशंका है कि उमर ने अपने जूते में विस्फोटक फिट कर रखा था. ठीक उसी पैटर्न पर जिसे दुनिया में शू बॉम्बर कहा जाता है. यह मॉड्यूल पहले से तैयार प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है.

खुलासा नंबर 3: उमर-आमिर ने मिलकर बनाया ब्लास्ट का प्लान

जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश उमर और उसके साथी आमिर ने मिलकर रची थी. दोनों लंबे समय से संपर्क में थे और लगातार लोकेशन बदलते हुए प्लान को फाइनल कर रहे थे.

खुलासा नंबर 4: आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी कार

जिस कार में ब्लास्ट हुआ, वह आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी. यह बात सामने आने के बाद जांच की दिशा और साफ हुई कि दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे.

खुलासा नंबर 5: NIA ने उमर को बताया सुसाइड बॉम्बर

NIA ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उमर ही इस हमले का सुसाइड बॉम्बर था. उसके शव, कपड़ों और कार के मलबे से मिले सबूत इस दावे को मजबूत करते हैं.

खुलासा नंबर 6: 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज

जांच एजेंसियों ने अब तक 73 गवाहों, राहगीरों और घायलों के बयान दर्ज किए हैं. इन बयानों से घटना के वक्त उमर की मूवमेंट, व्यवहार और कार की स्थिति के कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए.

खुलासा नंबर 7: नूंह में किराए के घर में रहता था उमर

तफ्तीश के दौरान यह भी सामने आया कि उमर नूंह में किराए के घर में रहता था. यहां से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कागजात और विस्फोटक सामग्री के अवशेषों ने साजिश का नेटवर्क उजागर किया है.