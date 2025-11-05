आप लोग सिख नहीं है... गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तीन ने 14 भारतीय हिंदू को नहीं दी एंट्री, पढ़ें क्या है पूरा मामला

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से एक दिन पहले पाकिस्तान जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे. इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है. दरअसल, हुआ कुछ यूं कि प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था पाकिस्तान गया. श्रद्धालुओं में सिख और हिंदू दोनों शामिल थे.

पाकिस्तान ने ननकाना साहिब गुरुद्वारा गए सिख श्रद्धालुओं का तो फूलों से स्वागत किया लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं को सीमा पार करने की इजाजत नहीं दी. सिख श्रद्धालुओं के जत्थे में गए हिंदू श्रद्धालुओं को अपमानित करके वापस भेज दिया गया. पाकिस्तान ने इस 14 भारतीय हिंदुओं से कहा कि वो सिख नहीं हैं. ऐसे में उन्हें यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

मंगलवार को एक अनुमान के अनुसार 1,900 लोग वाघा सीमा पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए, जो ऑपरेशन सिन्दूर के बाद पहली बार पाकिस्तान गए हैं. लेकिन इनमें से ही 14 हिंदू तीर्थयात्रियों (जिनमें से सभी पाकिस्तानी मूल के सिंधी थे, जिन्होंने वहां रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी) को वापस भेज दिया गया था.

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 14 लोगों से कहा गया कि आप हिंदू हैं, आप सिख श्रद्धालुओं के साथ नहीं जा सकते.

सूत्रों ने कहा कि 14 लोगों में दिल्ली और लखनऊ के लोग शामिल थे, और वे 'अपमानित' होकर वापस चले गए जब पाक अधिकारियों ने कहा कि केवल उनके रिकॉर्ड में सिख के रूप में टैग किए गए लोगों को ही अनुमति दी जाएगी.

इसके अलावा, जिन 300 लोगों ने स्वतंत्र रूप से वीजा के लिए आवेदन किया था, उन्हें सीमा के भारत की ओर से वापस कर दिया गया क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय की अपेक्षित मंजूरी नहीं थी. अकाल तख्त नेता ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज, बीबी गुरिंदर कौर के नेतृत्व में श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के रविंदर सिंह स्वीटा वाघा सीमा पार कर पाकिस्तान जाने वालों में शामिल थे.