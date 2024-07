इस आदिवासी की टिप पर मारे गए 12 खूंखार नक्सली, अब मिलेगा इतना बड़ा इनाम

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार को सुरक्षाबलों ने एक ऑपरेशन (Gadchiroli Encounter) में 12 माओवादियों को मार गिराया. जिस आदिवासी शख्स ने माओवादियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी पुलिस को दी थी. उसे अब बड़े इमान से सम्मानित किया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, जानकारी देने वाले गरीब आदिवासी शख्स को 86 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे. इसी शख्स की सूचना पर कमांडो ने गढ़चिरौली में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के ऑपरेशन में 12 वांछित नक्सलियों (Maoist Killed) को मार गिराया.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इस ऑपरेशन में शामिल कमांडो के लिए अलग से 51 लाख रुपये के इमान की घोषणा की है. वहीं जानकारी देने वाले शख्स को सरकार अलग से 86 लाख रुपए का इनाम देगी. गढ़चिरौली के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए जानकारी देने वाले आदिवासी की पहचान गुप्त रखी गई है. कोशिश की जा रही है कि इनाम की राशि उनको जल्द से जल्द मिल सके.

साल 2014 में 109 नक्सलियों को मार गिराने की रणनीति बनाने वाले महाराष्ट्र नक्सल विरोधी ऑपरेशन सेल के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संदीप पाटिल ने कहा, "हमने वांडोली में करीब 12 ऑपरेशन किए थे, लेकिन PLG नेतृत्व सफल रहा. अपने कमांडो के साहस की वजह से हम सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नक्सलियों के खात्मे में कामयाब रहे."

Nagpur, Maharashtra | Gadchiroli Encounter | Deputy CM Devendra Fadnavis says, "Gadchiroli police C60 Commandoes have conducted a major operation in the district on the Chhattisgarh-Gadchiroli border near Kanker. 12 Naxalites have been neutralised in this operation. All 12 bodies… pic.twitter.com/FdagzNuiXU