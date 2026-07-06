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खड़ी पहाड़ी, 3550 सीढ़ियां... 116 साल की महिला पैदल पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, CM ने भी किया हौसले को सलाम

116 वर्षीया नवनीथम्मा ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर तक 9 किलोमीटर पैदल यात्रा कर 3550 सीढ़ियां चढ़ीं और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किये. नवनीथम्मा के जज्‍बे को प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने भी सलाम किया.

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खड़ी पहाड़ी, 3550 सीढ़ियां... 116 साल की महिला पैदल पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, CM ने भी किया हौसले को सलाम
116 साल की भक्‍त जब पैदल दर्शन करने पहुंचीं तिरुमाला मंदिर
तिरुपति:

मन में सच्‍ची भक्ति हो, तो पहाड़ भी झुक जाते हैं... 116 साल की बुर्जुग महिला ने ठान लिया था कि आंध्र प्रदेश में पहाड़ी पर स्थित तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्‍वर के दर्शने करने हैं. इसके लिए वह 9 किलोमीटर पैदल चलीं और लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के द्वार तक पहुंच गईं. इस महिला के हौसले को सलाम करते हुए तिरुमाला मंदिर ट्रस्‍ट ने उनको वीआईपी दर्शन कराए. मुख्‍यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके जज्‍बे की तारीफ की है. 116 साल की बुर्जुग महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.   

9 किलोमीटर चलीं, 3550 सीढ़ियां चढ़ीं

सोशल मीडिया पर तिरुमाला मंदिर तक पैदल जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद, TTD ने 116 साल की एक भक्त के लिए खास VIP ब्रेक दर्शन का इंतजाम किया. नवनीथम्मा नाम की इस बुज़ुर्ग महिला ने अपने परिवार की मदद से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पैदल यात्रा की. ज्‍यादा उम्र होने के बावजूद उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए शेषाचलम पहाड़ियों से गुजरने वाले 9 किलोमीटर लंबे अलीपिरी फ़ुटपाथ की लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़ीं. उनके पक्के इरादे और भक्ति की ऑनलाइन बहुत तारीफ हुई.

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CM ने किया महिला के जज्‍बे को सलाम


महिला की अटूट आस्था से प्रभावित होकर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उनके जज्‍बे की तारीफ की. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति के मामले में उम्र सिर्फ एक नंबर है और उनकी यात्रा को प्रेरणादायक बताया. उन्होंने तिरुमाला जाने की उनकी जीवन भर की इच्छा को पूरा करने में मदद करने के लिए उनके परिवार की भी तारीफ की.

तिरुमाला मंदिर प्रशासन ने कराए VIP दर्शन

116 साल की महिला की वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए टीटीडी के चेयरमैन बी.आर. नायडू ने विजिलेंस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उस बुज़ुर्ग भक्त का पता लगाएं और उन्हें खास दर्शन के लिए मंदिर लाएं. इसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने नवनीथम्मा और उनके परिवार का पता लगा लिया. चेयरमैन के निर्देशों का पालन करते हुए, उनके ऑफिस के कर्मचारियों ने सोमवार को नवनीथम्मा और उनके परिवार को मंदिर पहुंचाया और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की. अधिकारियों ने दर्शन से पहले जरूरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी उनकी मदद की.

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भक्तों ने इस पहल की बहुत तारीफ की है. कई लोगों ने तिरुमाला मंदिर प्रशासन की सराहना की है कि उन्होंने बुज़ुर्ग महिला की असाधारण भक्ति को पहचाना और यह सुनिश्चित किया कि पैदल कठिन यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें भगवान वेंकटेश्वर के आरामदायक और यादगार दर्शन मिलें. 

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Tirumala Temple, CM Chandrababu Naidu, TTD
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