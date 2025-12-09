Indigo Crisis: सरकार के सख्त सवाल, हाथ जोड़े दिखे इंडिगो CEO, 10% उड़ान कम करने का आदेश

Indigo Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट अब सरकार के सवालों के घेरे में है. बीते दिनों इंडिगो की उड़ानों में जो गड़बड़ियां हुई थी, उससे लाखों यात्री बुरी तरह से प्रभावित हुए थे. अब इंडिगो से सवाल पूछे जा रहे हैं. साथ ही सख्त फैसले भी लिए जा रहे हैं. मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को बुलाया गया था. जहां मीटिंग के दौरान मंत्री राम मोहन नायडू के सामने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़े नजर आए. इंडिगो क्राइसिस को सही करने के लिए सरकार ने एक सख्त फैसला भी लिया है. मंत्रालय ने इंडिगो की उड़ान संख्या को 10% कम करने का आदेश दिया है. ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके.

समीक्षा के बाद 10 फीसदी उड़ान कटौती का आदेश

DGCA ने इंडिगो को 8 दिसंबर 2025 को भेजे गए नोटिस की समीक्षा की है. मंत्रालय ने पाया कि इंडिगो हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन को संभाल नहीं पाई. रिपोर्ट में कहा गया कि एयरलाइन अपने विमान और पायलट क्रू जैसे ऑपरेशनल संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं कर सकी.

सरकार ने आदेश दिया है कि इंडिगो की विंटर शेड्यूल में कम से कम 10% कटौती की जाए. DGCA को निर्देश है कि पुराना शो-कॉज नोटिस संशोधित करके नया नोटिस इंडिगो को जारी किया जाए. स्थिति की नियमित निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे कार्रवाई होगी.

कैंसिलेशन कम करने और ऑपरेशन सही करने के लिए लिया फैसला

इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. मंत्रालय ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सकें और कैंसिलेशन घटे.



केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने बताया कि आज फिर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को मंत्रालय ने तलब किया गया. पिछले हफ्ते इंडिगो की आंतरिक गड़बड़ियों जैसे क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और कमजोर कम्युनिकेशन की वजह से हुई यात्रियों को भारी परेशानी की जांच जारी है.

एविएशन मंत्री के साथ बैठक में इंडिगो के सीईओ व अन्य.

CEO ने कहा- 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी उड़ानों का 100 फीसदी रिफंड डन

CEO ने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी फ्लाइटों का 100% रिफंड पूरा कर दिया गया है. बाकी बचे रिफंड और यात्रियों के बैग जल्द से जल्द देने के लिए सख्त निर्देश दिए गए. मंत्रालय ने इंडिगो की उड़ान संख्या 10% कम करने का आदेश दिया है.

रूट कम करने के बावजूद, इंडिगो अपने सभी गंतव्यों को पहले की तरह कवर करेगी. मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो को किराया नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा से जुड़े सभी निर्देश बिना किसी अपवाद के पालन करने होंगे.

इंडिगो के प्रवक्ता का बयान

इंडिगो के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया- हम कई दिनों की लगातार सुधार के बाद उनके सभी ऑपरेशंस फिर से शुरू हो गए हैं. उनकी वेबसाइट पर दिख रही सभी उड़ानें अब ऑपरेट होंगी (एडजस्टेड नेटवर्क के साथ). लगभग सभी फंसे हुए बैग ग्राहकों तक पहुँच चुके हैं, बाकी बैग भी जल्दी डिलीवर किए जाएंगे.

आज इंडिगो 1800 से ज्यादा उड़ानें चला रही है, जो उनके 138 शहरों को जोड़ती हैं. कल कंपनी करीब 1900 उड़ानें संचालित करने की तैयारी में है. कंपनी का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस अब फिर से सामान्य स्तर पर आ गया है.

इंडिगो के रद्द हुई उड़ानों के लिए 'No Question Asked' पूरी तरह ऑटोमेटेड फुल रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ग्राहक उड़ान की ताज़ा स्थिति इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. कंपनी ने यात्रियों से हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है.

यह भी पढ़ें - इंडिगो के CEO ने परेशान यात्रियों से मांगी माफी, रिफंड को लेकर कही ये बड़ी बात