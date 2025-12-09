इंडिगो के CEO ने परेशान यात्रियों से मांगी माफी, रिफंड को लेकर कही ये बड़ी बात

पिछले कई दिनों से चल रहे इंडिगो संकट के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने खुद एक्स पर पोस्ट कर लोगों को इस बात की जानकारी दी है. पीटर एल्बर्स ने बताया कि एयरलाइन ऑपरेशन्स फिर से सामान्य हो गए हैं. पिछले दिनों फ्लाइट ऑपरेशन्स में आई दिक्कत की वजह से सभी को बहुत परेशानी उठानी पड़ी. इसके लिए उन्होंने माफी मांगी है.

हम दिल से माफी मांगते हैं

पीटर एल्बर्स ने कहा कि हवाई सफर की खूबसूरती लोगों के इमोशन, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा को एक साथ लाती है. हम जानते हैं कि सभी के हवाई यात्रा की अलग-अलग वजह रहीं होंगी. लेकिन आपमें से हजारों लोग अपना सफर नहीं कर सके. इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता है. आपकी कैंसिल फ्लाइट्स को हम वापस नहीं ला सकते लेकिन आपको ये भरोसा जरूर दे सकते हैं कि हमारी पूरी इंडिगो टीम मिलकर कड़ी मेहनत कर रही है.

IndiGo Operations Normalised | A Message From Pieter Elbers, CEO, IndiGo pic.twitter.com/VVB2yTsIBy — IndiGo (@IndiGo6E) December 9, 2025

हम लगातार रिफंड कर हे हैं

आप सब हमारे वैल्युएबल कस्टमर हैं. हमारी पहली जिम्मेदारी आप सभी को सुरक्षित तरीके से आपके गंतव्य और घरों तक वापस पहुंचाना है. हमने बिना किसी सवाल के लाखों यात्रियों को उनका रिफंड दिया है. इंडिगो हर दिन यात्रियों को रिफंड कर रहा है. ऐसा करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं. एयरपोर्ट पर फंसे ज्यादातर यात्रियों को हमने उनके घर तक पहुंचाया है. बचे हुए यात्रियों को वापस भेजने के लिए हमारी टीमें बहुत मेहनत कर रही हैं. हम अपने कस्टमर्स की मदद करना लगातार जारी रखेंगे.

फ्लाइट ऑपरेशन्स नॉर्मल हो रहे हैं

5 दिसंबर को हम सिर्फ 700 फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर सके थे. लेकिन इसके बाद इसमें सुधार हुआ. 6 दिसंबर को बढ़ोतरी के साथ ये 1500 हुईं और 7 दिसंबर को 1650 और 8 दिसंबर को 1800 और आज यानी कि 9 दिसंबर को 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं. अब सभी 138 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू हो गया है. स्थिति फिर से सामान्य हो गई है.