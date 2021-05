Zinc-Rich Sources For Vegetarians: जिंक से भरपूर 5 भारतीय फूड जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी

जिंक के खाद्य स्रोत: जिंक से भरपूर इन फूड्स को आप आपनी डाइट में कर सकते हैं शामि‍ल (Zinc food sources: Add these desi foods to your diet)

Best Foods That Are High in Zinc: "जिंक एक पोषक तत्व है, जिसे आपको अपने आहार में शामिल करने की जरूरत है ताकि आप स्वस्थ जीवन ज‍िएं. यह प्रतिरक्षा प्रणाली को हमलावर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है. शरीर को प्रोटीन और डीएनए बनाने के लिए भी जस्ता यानी जिंक की जरूरत होती है, जिंक घावों को ठीक करने में भी मदद करता है और स्वाद और गंध की उचित समझ के लिए भी महत्वपूर्ण है," बत्रा ने अपने पोस्ट में कहा.

1. बाजरा

पोषण विशेषज्ञ बाजरे को किफायती होने के साथ ही बेहद पौष्टिक बताते हैं. इसे आपके आहार में कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. बाजरा या बाजरे का सेवन अनाज/बीज या आटा के रूप में किया जा सकता है. यह आपको प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी विटामिन और खनिज प्रदान कर सकता है, जिनमें से एक जिंक यानी जस्ता है. गर्मी के मौसम में आपको बाजरा आसानी से नहीं मिल सकता है.

2. तिल

तिल के बीज जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन और विटामिन बी6 समेत कई पोषक तत्वों का पावरहाउस हैं. बत्रा का कहना है कि, "ये गर्मी पैदा करने वाले हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप इसकी मात्रा पर ध्यान दें. एक दिन में 2 बड़े चम्मच से अधिक नहीं. या आप तिल को रात भर पानी में भिगो सकते हैं, भून सकते हैं और नाश्ते के रूप में ले सकते हैं."

तिल इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड (Immunity-boosting foods) में शामिल हैं. गर्मियों में कम मात्रा में लें.

3. पनीर

यह प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत के रूप में लोकप्रिय है. पनीर भी कैल्शियम और जिंक का अच्छा स्रोत है. आप इसे करी, सैंडविच, सलाद में शामिल कर सकते हैं या इसे परांठे या रोटी में स्टफिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. बंगाल चना दाल

दालें भारतीय भोजन का एक सामान्य हिस्सा है. ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं और आपके पाचन तंत्र के लिए आसान होते हैं. बंगाल चना दाल एक तोड़ा हुआ काला चना है, जिसे कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है. यह दाल जिंक का एक अच्छा स्रोत है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अच्छी तरह से काम करने में मदद कर सकती है.

5. अमरनाथ या राजगिरा का आटा

अमरनाथ या राजगिरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह प्रोटीन, फाइबर, जिंक और आयरन का ग्लूटेन मुक्त स्रोत है. यह कई स्वास्थ्य लाभों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें सूजन कम होना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना और वजन कम होना शामिल है. आप राजगिरे के आटे का इस्तेमाल रोटियां या पैनकेक बनाने के लिए कर सकते हैं या मूसली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आप शाकाहारी हैं, तो आज ही अपने आहार में जिंक से भरपूर इन खाद्य पदार्थों को शामिल करें.

(लवनीत बत्रा दिल्ली बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं.)

