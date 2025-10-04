विज्ञापन
हर बाप को करनी चाहिए बेटी से ये 5 बातें, अच्छी परवरिश बच्चों के विकास के लिए है जरूरी

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बताया कि कैसे उनकी किशोर बेटी को मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय उसकी नग्न तस्वीर भेजने के लिए कहा गया था. उनकी बेटी ने समय रहते हुए ये बात अपनी मां को बताई और साइबर क्राइम से बच सकी. एक अच्छी पेरेंटिंग के कारण ही ये सब हो सका.

Parenting Tips in Hindi: बेटी से खुलकर बात करते हुए उसे समझाएं की उसके लिए क्या सही है क्या न.

Parenting Tips: हम जितना अपने बच्चों से खुलकर बात करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उसका सीधा असर उनके मानसिक विकास पर पड़ता है. जो मां-बाप अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं, उनके बच्चे हर चीज उनसे शेयर करते हैं और ऐसा होने से कई मां-बाप समय रहते अपने बच्चों की रक्षा भी कर पाते हैं. इस तरह की पेरेंटिंग का उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बताया कि कैसे उनकी किशोर बेटी को मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय उसकी नग्न तस्वीर भेजने के लिए कहा गया था. उनकी बेटी ने समय रहते हुए ये बात अपनी मां को बताई और साइबर क्राइम से बच सकी.

अभिनेता ने मुंबई में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष इस परेशान करने वाली घटना को साझा किया. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे. घटना के बारे में बताते हुए अभिनेता ने कहा कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी, तभी उसका संपर्क एक अज्ञात व्यक्ति से हुआ, जिसने शुरुआत में दोस्ताना संदेश भेजे. अभिनेता ने बताया कि इसके बाद उस व्यक्ति ने अचानक उनकी बेटी से उसकी नग्न तस्वीर भेजने को कहा. अक्षय कुमार ने बताया कि उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत मोबाइल फोन बंद कर दिया और अपनी मां के पास गई तथा उन्हें घटना के बारे में बताया. अभिनेता ने कहा कि उनकी बेटी की सतर्कता ने उसे साइबर अपराधियों का शिकार होने से बचा लिया.

अक्षय कुमार द्वारा बताई गई ये घटना एक अच्छी पेरेंटिंग का उदाहरण है. हर मां-बाप को अपने बच्चों खासकर की बेटियों से खुलकर बात करना चाहिए. ऐसा करने से अगर बच्चा किसी भी मुसीबत में हो तो बिना डरे मां-बाप से समय रहते सब शेयर कर लेता है.

हर बाप को अपनी बेटी से नीचे बताई गई बातें जरूरी करनी चाहिए है. ऐसे करने से एक अच्छा Bond बन जाता है.

  1. बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, अपनी बेटी से इन बदलावों के बारे में खुलकर बात करें. उसे बताएं की उसके शरीर में बढ़ती उम्र के साथ क्या-क्या बदलाव उसे देखने को मिलेंगे. आप चाहे तो इस काम के लिए अपनी पत्नी की मदद भी ले सकते हैं.  
  2. बेटी से खुलकर बात करते हुए उसे समझाएं की उसके लिए क्या सही है क्या न. लड़कों से कैसे डील किया जाता है और किस तरह के लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए. कोई लड़का परेशान करें तो सीधा मां को बताएं.
  3. बेटी को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित करें.
  4. बेटी को आर्थिक सुरक्षा के महत्व के बारे में बताएं.
  5. साथ ही बेटी को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूक करें.

