Home remedy for dark circle : आप सस्ता और असरदार उपाय चाहते हैं तो फिर अपने किचन में थोड़ी सी नजर दौड़ा लीजिए.  आपको ऐसी घरेलू चीजें मिल जाएंगी जिससे आप अपने आंखे के नीचे के काले घेरे बिना एक रुपये खर्च किए घर पर ठीक कर सकेंगे.

Dark circle हटाने का आसान घरेलू नुस्खा, खाने की ये 2 चीजें आंखों के काले घेरे कर सकती हैं चुटकियों में हल्का
काले घेरे आपको थका हुआ और बीमार दिखाते हैं.

Aankh ke kale ghere kaise hataye : आंखें जिनसे हम खूबसूरत दुनिया का दीदार करते हैं, अगर उनकी सेहत में कोई कमी आ जाए तो फिर टेंशन होने लगती है. काले घेरे उन्हीं में से एक हैं. यह आपको थका हुआ और बीमार दिखाते हैं. ऐसे में फिर आप उन्हें हटाने के लिए तरह-तरह की क्रीम और सीरम लगाते हैं, ताकि वो हल्के हो जाएं. इनका काफी हद तक असर होता भी है. लेकिन आप सस्ता और असरदार उपाय चाहते हैं तो फिर अपने किचन में थोड़ी सी नजर दौड़ा लीजिए. आपको ऐसी घरेलू चीजें मिल जाएंगी जिससे आप अपने आंखे के नीचे के काले घेरे बिना एक रुपये खर्च किए घर पर ठीक कर सकेंगे.

आंख के काले घेरे कैसे करें कम - How to reduce dark circles under the eyes

खीरा और आलू का कमाल

डार्क सर्कल हटाने के लिए खीरा (Cucumber) सबसे पॉपुलर नुस्खा है, लेकिन अगर इसमें आलू (Potato) का रस मिला दिया जाए, तो यह जादू की तरह काम करता है. आलू में ब्लीचिंग (Bleaching) के गुण होते हैं, जो आंखों के कालेपन को हल्का कर सकते हैं.

कैसे करें यूज
  • एक खीरा और एक छोटे आलू को कद्दूकस करके उनका रस निकाल लें.
  • इस रस को कॉटन बॉल (रूई) की मदद से आंखों के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए रखें.
  • ठंडे पानी से धो लें. इसे रोज रात में दोहराएं.

ये नुस्खे भी हैं कमाल

ठंडा टी बैग (Tea Bag)

अगर आपको जल्दी में कहीं जाना है और आंखों की सूजन (Puffiness) कम करनी है, तो इस्तेमाल किए हुए ठंडे टी बैग सबसे बढ़िया हैं. ग्रीन टी या कैमोमाइल टी बैग्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन होता है, जो रक्त संचार (Blood Circulation) को बेहतर बनाते हैं.

कैसे करें यूज
  • दो टी बैग को पानी में भिगोकर 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें.
  • इन ठंडे टी बैग्स को अपनी बंद आंखों पर 10 मिनट के लिए रखें. आपको तुरंत राहत मिलेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

