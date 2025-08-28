अब नहीं रहेंगे आंखों के नीचे काले घेरे: जानें 15 असरदार घरेलू उपाय जो देंगे प्राकृतिक खूबसूरती

विज्ञापन
Home Remedies For Dark Circle :  डार्क सर्कल्स से निजात पाना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी देखभाल और सही घरेलू नुस्खे अपनाने की जरूरत है. नीचे दिए कुछ घरेलू उपायों को नियमित रूप से अपनाएं, साथ ही भरपूर नींद लें, पानी पिएं और तनाव से दूर रहें. कुछ ही हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा.

डार्क सर्कल दूर करने के उपाय

Dark Circle Kyu Hote Hai: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स आजकल बहुत आम समस्या बन चुकी है. इसे अक्सर लोग उम्र बढ़ने का असर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ये घेरे जिनेटिक कारणों से भी हो सकते हैं, साथ ही तनाव, नींद की कमी, मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, शरीर में पानी की कमी जैसी आदतें भी इसकी वजह बनती हैं. हालांकि बाजार में डार्क सर्कल्स के लिए कई तरह की क्रीम और प्रोडक्ट मौजूद हैं, लेकिन ये सभी हर किसी पर असर नहीं करते और कई बार इनका इस्तेमाल नुकसानदायक भी हो सकता है. ऐसे में सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका है घरेलू उपाय अपनाना.

डार्क सर्कल के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Dark Circle)

अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के काले घेरों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 15 घरेलू उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं-

1. बादाम का तेल - रात में सोने से पहले लगाएं और हल्की मसाज करें. नियमित रूप से करने पर कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा.

2. एलोवेरा जेल - 10 मिनट तक आंखों के नीचे लगाकर छोड़ दें. फिर इसे साधारण पानी से धो लें.

3. आर्गन ऑयल - रोज रात को हल्के हाथों से लगाएं. लगातार ये उपाय करने से फर्क नजर आएगा. 

4. सेब का सिरका - दिन में दो बार ईयरबड से लगाएं. ये बहुत कारगर उपाय है.

5. नारियल तेल - मसाज करके रातभर के लिए छोड़ दें. इससे आपकी स्किन को पोषण मिलेगा और डार्क सर्कल की समस्या से छुटकारा भी.

6. अरंडी का तेल - उंगलियों से लगाकर हल्की मसाज करें. ये उपाय रात में सोते समय करें.

7. खीरा - मोटे टुकड़े काटकर 10 मिनट तक आंखों पर रखें.

8. टमाटर और आलू का रस - दोनों को मिलाकर 10 मिनट लगाएं. फिर इसे साधारण पानी से धो लें.

9. ग्रीन टी बैग्स - फ्रिज में ठंडा करके 15 मिनट आंखों पर रखें. धीरे-धीरे डार्क सर्कल कम होने लगेंगे.

10. अंगूर के बीज का तेल - दिन में दो बार हल्की मसाज करें.

11. गुलाब जल - रुई से मसाज करें, फिर ठंडे पानी से धो लें.

12. शहद - 15 मिनट लगाकर धो लें.

13. बेकिंग सोडा - पानी में मिलाकर रुई से लगाएं. 10 मिनट बाद ठंडे पानी से साफ कर लें.

14. जोजोबा ऑयल - 3 मिनट मसाज करके रातभर छोड़ दें.

15. कुंकुमादी तेल - हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ घंटे रखें.

