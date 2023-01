Yoga: सर्दियों में अपच (Indigestion) होने पर करें ये 7 बेस्ट योगासन

नए साल पर जश्न के बाद बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए 8 बेस्ट योगासन

योगासन जो सर्दियों में पाचन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं मदद (yoga poses that can help improve your digestion in winter):

1. पश्चिमोत्तानासन (Paschimottanasana ):

इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को सामने की ओर रखते हुए सीधे बैठ जाएं इस पोजीशन में आपके पैरों के तलवे सामने की ओर होने चाहिए अब धीरे धीरे अपने शरीर को अपने पैरों के पास झुकाते हुए ले जाएं आप अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करें इस पोजीशन को करते वक्त आपका पेट और सीना जांघों को छना चाहिए अपने चेहरे को नीचे की और झुकाकर रखें 10-20 सेकंड तक इस योग को करें और फिर वापस सीधे बैठ जाएं आप जितनी बार इस योग को कर सकते हैं उतनी बार इसको दोहराएं

2. बालासन ( Balasana):

अपने पैरों को मोड़कर सीधे बैठ जाएं इस समय आपके पैर के तलवे आसमान की ओर होने चाहिए अब धीरे-धीरे अपने शरीर को फर्श पर आगे की ओर झुकाएं इस समय जहाँ तक संभव हो आपकी हाथ सामने की तरफ फैले हुए होने चाहिए आपका चेहरा भी आपकी हथेलियों के साथ-साथ जमीन की ओर होना चाहिए इस पोजीशन में आपकी पिंडलियां, माथा और हथेलियां जमीन को छूने चाहिए इस पोजीशिन में आपका शरीर पूरी तरह से स्ट्रेच करता है, जो शरीर को आराम देने के साथ रिलैक्स भी करता है इस स्थिति में आप 10-15 सेकेंड तक रुकें और रोजाना 4-5 सेट करें।

3. उत्तानासन (Uttasana):

उत्तानासन करने के लिए पहले सीधे खड़ें हो जाएं अब धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें आपको अपने शरीर को आधा मोड़ना है और फर्श को छूना है अगर आप फर्श को नहीं छू पा रहे हैं तो जहां तक हो सके उतना झुकें. इस स्थिति में आप 10-15 सेकेंड तक रुकें और रोजाना 4-5 सेट करें.

4. पार्श्व सुखासन (Parsva Sukhasana):

पार्श्व सुखासन करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को क्रॉस करें और फर्श पर बैठ जाएं अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए अपनी हाथों पर टिकाएं अब अपने बाएं हाथ को सीधे हवा में ऊपर उठाते हुए धीरे-धीरे अपनी दाईं ओर झुकें यह क्रिया अपने दाएं हाथ के साथ भी करें इसको 4-5 बार दोहराएं.

5. धनुरासन (Dhanurasana):

धनुरासन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं दोनों हाथों को साइड में रखें और पैरों को सीधा रखें अपने घुटनों को मोड़ते हए अपने हाथों को पीछे ले जाएं और हाथों से पंजो को पकड़ लें एक ही समय में अपने सिर और चेस्ट दोनों को ऊपर उठाएं इस स्थिति में आपके पैर और शरीर का आगे का भाग जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए इस स्थिति में 10-15 सेकेंड कर रहें.

6. मर्जरीआसन (Marjari asana):

मर्जरीआसन के लिए आप पहले डॉगी पोज में बैठ जाएं अब अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं अपने सर को अंदर को तरफ रखें अब, अपनी पीठ के साथ 'यू' का आकार बनाते हुए, अपनी पीठ को अंदर की ओर धकेलें ऐसा करते समय अपने चेस्ट की ओर देखें इस स्थिति में 10-15 सेकेंड कर रहें.

7. भुजंगासन (Bhujangasana):

इस आसन को करने के लिए फर्श पर लेट जाएं और अपना चेहरा जमीन की ओर करें अब अपनी हथेलियों को अपने साइड में रखें और हाथों भर पूरा भार डालते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं इस योग में सिर्फ आपकी हथेंलियां ही जमीम पर होनी चाहिए बाकी शरीर का पूरा हिस्सा हवा में रहता है इस योग को 30 सेकंड के करें और फिर वापस से फर्श पर बैंठ जाएं इस अभ्यास को हर रोज 3-4 बार दोहराएं.

यह योगासन करते हुए आप अपने खानपान का भी ध्यान रखें. अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करें और वो चीजें खाने से बचें जिसका सेवन करने से आपको इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है.

