विज्ञापन
विशेष लिंक

मसल्स और फेफड़ों को मजबूत कर, पीठ दर्द से राहत दिलाता है त्रिकोणासन, जानें घर पर करने का आसान तरीका

Trikonasana Benefits: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह आसन छाती को खोलता है, शरीर को एनर्जेटिक बनाता है और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है. यहां जानिए इसे करने का सही तरीका.

Read Time: 3 mins
Share
मसल्स और फेफड़ों को मजबूत कर, पीठ दर्द से राहत दिलाता है त्रिकोणासन, जानें घर पर करने का आसान तरीका
Trikonasana Benefits: यह आसन शरीर को न केवल मजबूती बल्कि एनर्जी भी देता है

Triangle Pose Yoga Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर और मन दोनों के बीच संतुलन बनाना और हेल्दी रखना एक चुनौती है. हालांकि, योग के पास इसका समाधान है. ऐसा ही एक आसन, जिसका नाम त्रिकोणासन है. यह शरीर को न केवल मजबूत बल्कि एनर्जी भी देता है. त्रिकोणासन, जिसे त्रिभुज मुद्रा भी कहा जाता है. ये योग की एक ऐसी मुद्रा है, जो शरीर को त्रिकोणीय आकार में लाकर संतुलन, लचीलापन और ताकत देता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह आसन छाती को खोलता है, शरीर को एनर्जेटिक बनाता है और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है. इसके नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त पर जानिए भारत की हेल्थ जर्नी, क्या हम सच में सेहतमंत देश हैं? आजादी के बाद से अब तक क्या बदला?

त्रिकोणासन करने का सही तरीका

इसके लिए सीधे खड़े होकर पैरों को 3-4 फीट की दूरी पर फैलाएं. दाहिना पैर 90 डिग्री बाहर की ओर और बायां पैर 45 डिग्री अंदर की ओर रखें. इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं. सांस लेते हुए दाहिनी ओर झुकें, दाहिना हाथ दाहिने पैर या जमीन को छुएं. बायां हाथ ऊपर की ओर सीधा रखें, नजर बाएं हाथ की उंगलियों पर हो. इस मुद्रा में 30-60 सेकंड तक रुकें, गहरी सांस लें. फिर धीरे-धीरे वापस आएं और इसी तरह से दूसरी ओर भी दोहराएं.

त्रिकोणासन करने के फायदे

त्रिकोणासन के अभ्यास को खाली पेट ही करें और हल्के कपड़े पहनें. शुरुआत में दीवार का सहारा ले सकते हैं. ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द में राहत देता है. यह पिंडली, जांघ, कमर और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है. यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. त्रिकोणासन शारीरिक संतुलन के साथ ही मानसिक शांति देता है और तनाव को दूर करने में सहायक है.

यह भी पढ़ें: सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

त्रिकोणासन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति और एनर्जी का संचार भी करता है. आयुष मंत्रालय इसे नियमित योग अभ्यास का हिस्सा बनाने की सलाह देता है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ सावधानियां भी बरतने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, स्लिप्ड डिस्क, साइटिका, हाई ब्लड प्रेशर या हालिया पेट की सर्जरी वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए. गर्भवती महिलाएं और गर्दन में दर्द वाले लोग इसे डॉक्टर की सलाह से करें.<

h3>Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Trikonasana Benefits, Triangle Pose Yoga At Home, Trikonasana For Back Pain, Yoga For Lung Health, Easy Yoga Poses For Beginners, Trikonasana Step By Step, Trikonasana Muscle Strengthening, Yoga For Spine Flexibility, Triangle Pose Yoga Guide, Trikonasana Posture Technique, How To Do Trikonasana At Home
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com