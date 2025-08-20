सैकड़ों बीमारियों के घर हैं मच्छर, डंक लगते ही वायरस-बैक्टीरिया कर देते हैं अटैक

World Mosquito Day 2025: हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है. मौसम बदलते ही घरों में मच्छरों की तादाद भी बढ़ जाती है. मच्छरों के काटने पर शरीर पर लाल निशान पड़ जाते हैं साथ खुजली से भी बुरा हाल हो जाता है. मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है. इसके लिए लोग बाजार में मिलने वाले तरह-तरह के रिफिल्स इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं. यह छोटा सा कीट अपने डंक से न केवल खून चूसता है, बल्कि सैकड़ों बीमारियों को भी शरीर में प्रवेश करा देता है. तो चलिए जानते हैं मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां और बचाव.

मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां- (Diseases caused by mosquito bites)

1. डेंगू-

डेंगू एडीज मच्छर द्वारा फैलता है. तेज बुखार, शरीर में दर्द और प्लेटलेट्स की गिरावट इसके लक्षण हैं.

2. मलेरिया-

मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के ज़रिए फैलता है. इसमें ठंड लगकर बुखार आता है और लीवर पर असर पड़ता है.

3. चिकनगुनिया-

चिकनगुनिया जोड़ों में असहनीय दर्द और बुखार इसके मुख्य लक्षण हैं.

4. ज़ीका वायरस-

ज़ीका वायरस गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक, यह भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है.

5. फाइलेरिया-

फाइलेरिया लंबे समय तक शरीर में रहने वाला संक्रमण जो अंगों की सूजन और विकृति का कारण बनता है.

मच्छर से बचने के लिए क्या करें- (What to do to avoid mosquitoes)

1. पानी जमा न होने दें—मच्छर वहीं पनपते हैं.

2. मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें.

3. पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.

4. घर के आसपास सफाई रखें और फॉगिंग करवाएं.

5. बुखार या अन्य लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)