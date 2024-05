विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 की थीम क्या है? जानिए इस दिन का इतिहास और महत्व

एथलीटों को सम्मानित करने और उनसे समर्पण और प्रेरणा के सबक लेने के लिए दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है. हम खेलों और खिलाड़ियों से सीखते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए यह खास दिन मनाना चाहिए. आइए, हम जानते हैं कि विश्व एथलेटिक्स डे कब और क्यों मनाया जाता है. इस साल विश्व एथलेटिक्स दिवस की थीम क्या है और इस स्पेशल डे का इतिहास और महत्व क्या है?

विश्व एथलेटिक्स दिवस क्यों मनाया जाता है? (Why is World Athletics Day celebrated?)

विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, 2024 को दुनिया भर में मनाया जाने वाला है. यह सालाना कार्यक्रम दुनिया भर के एथलेटिक्स समुदाय द्वारा खेल और इसकी भागीदारी, एकता, शांति और निष्पक्ष खेल के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. हम चाहें एथलीट, कोच, अधिकारी या सिर्फ प्रशंसक हों, यह सभी उम्र और क्षमताओं के लोगों को एथलेटिक्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का खास दिन है.

विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 की थीम क्या है? (What is the theme of World Athletics Day 2024)

विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 का विषय "एकता और अपनापन" है. इस थीम का मकसद एथलेटिक्स के लिए साझा जुनून के इर्द-गिर्द सभी बैकग्राउंड और विशेषज्ञता के स्तर के लोगों को एकजुट करना और समुदाय की भावना को बढ़ावा देना है. पिछले साल के विषयों में एथलेटिक्स के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था. विश्व एथलेटिक्स दिवस के लिए साल 2023 में "स्वास्थ्य के लिए एथलेटिक्स" और 2022 में "वन वर्ल्ड, वन टीम" थीम रखी गई थी.

विश्व एथलेटिक्स दिवस का इतिहास (World Athletics Day History)

हर साल 7 मई को मनाया जाने वाला विश्व एथलेटिक्स दिवस का बेहद प्रभावशाली इतिहास है. इस खास दिन को मनाए जाने की शुरुआत 1996 में अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन (आईएएएफ) के तत्कालीन अध्यक्ष प्राइमो नेबियोलो की दूरदृष्टि के कारण हुई थी. उन्होंने एथलेटिक्स के मूल्यों को बढ़ावा देने और नौजवानों के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए समर्पित एक दिन की कल्पना की और वैश्विक पहल के रूप में "बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक्स" नाम से एक सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना को लॉन्च किया था.

विश्व एथलेटिक्स दिवस का महत्व (World Athletics Day Significance)

दुनिया भर में 200 से अधिक देशों में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है. इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, स्वास्थ्य केंद्रित चर्चाओं और जागरूकता अभियानों के जरिए एथलेटिक उपलब्धियों, प्रतिभा विकास और समुदायों पर खेल के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है. यह पहल सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देता है.

