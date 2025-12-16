अब महंगे टोनर खरीदने की जरूरत नहीं! घर पर रखी इन चीजों से खुद कर लें तैयार, सस्ते में हो जाएगा काम

Homemade Toner: सर्दियों के मौसस में स्किन का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ठंडी हवाओं के कारण स्किन से नमी चली जाती है और ड्राईनेस आने लगती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग घर बाजार में उपलब्ध टोनर का प्रयोग करते हैं. इससे स्किन हाइड्रेट तो रहती है लेकिन लंबे समय तक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. साथ ही केमिकल युक्त होने के कारण कभी-कभी साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप घर पर ही टोनर बनाकर तैयार कर सकते हैं. इनसे फायदा भी तगड़ा होगा और जेब भी ढीली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

1. ग्रीन टी से बनाएं टोनर

ग्रीन टी आजकल अधिकतर घरों में उपलब्ध होती है. आप इसकी मदद से भी होममेड टोनर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप ग्रीन टी को पानी में अच्छे से उबालें और ठंडा होने के बाद एक स्प्रे बोतल में भर लें. अब इस पानी को अपने फेस पर छिड़कें, इससे स्किन में ताजगी महसूस होगी और पोर्स भी टाइट हो जाएंगे. बता दें कि ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा को शाइनी और हाइड्रेट करने में मदद करते हैं.

त्वचा के लिए एलोवेरा किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो स्किन की समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं. इसका टोनर बनाने के लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल में आधा कप पानी मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भर लें, आपका टोनर बनकर तैयार हो जाएगा. इसको फेस पर लगाने से स्किन हाइड्रेट होकर मुलायम और चमकदार बन जाती है.

घर पर आप गुलाबजल और खीरे का भी टोनर बना सकते हैं. इसके लिए आप खीरे को घिसकर उसका रस निकाल लें. अब इसके बाद बराबर मात्रा में उसके साथ गुलाबजल मिक्स कर दें और स्प्रे बोतल में भर लें. इसको लगाने से चेहरा मॉइस्चराइज होगा और ड्राईनेस से छुटकारा मिल जाएगा.

घर पर नींबू का टोनर बनाने के लिए आप पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. अब इस मिश्रण को एक स्प्रे वाली बोतल में भर लें. इसको लगाने से चेहरे की गहराई से साफ-सफाई होती है और चमकदार बन जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.