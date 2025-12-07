सर्दियों में रूखी त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के आसान नेचुरल उपाय

Dry Skin Remedies: जैसे-जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, आपकी स्किन से नमी और हाइड्रेशन कम होने लगता है. सर्दियों के मौसम की शुरुआत में ही ड्राई स्किन का एहसास और उसके लक्षण दिखने लगते हैं. यह सिर्फ ड्राई स्किन ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी समस्याएं जैसे जलन, लालिमा, पपड़ी और बेजान स्किन भी होती हैं. हेल्दी स्किन पाने और अपनी स्किन की नेचुरल खूबसूरती को वापस लाने के लिए आपको अपनी स्किन को रीहाइड्रेट करना होगा और उसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना होगा, इसके लिए शहनाज हुसैन के बताए हुए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं.

रूखी त्वचा को कोमल बनाने के लिए क्या करें? | What Can Be Done to Make Dry Skin Soft?

1. अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें

यह जरूरी है कि नहाने के तुरंत बाद आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें. नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके अपना मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क बनाने के कुछ DIY टिप्स इस प्रकार हैं:

शहद और दूध: एक छोटे कटोरे में एक चम्मच शहद को दो बड़े चम्मच दूध के साथ मिलाएं, यह आपका हाइड्रेटिंग और हल्का एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क बन जाएगा.

केला और दही: आधे केले को दो बड़े चम्मच दही के साथ ब्लेंड करें, यह आपकी स्किन को रीहाइड्रेट करने और उसकी नमी वापस लाने में बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की समस्या है तो यह बहुत अच्छा काम करता है.

एलोवेरा जेल: जलन वाली या लाल स्किन पर सीधे एलोवेरा जेल लगाने से आराम मिलेगा और जलन शांत होगी.

2. अपने होंठों को मॉइस्चराइज़ करें

क्या आप जानते हैं कि आपके होंठों को भी रेगुलर एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है, खासकर सर्दियों में जब स्किन, जिसमें होंठों की कोमल स्किन भी शामिल है, अपनी नमी खो देती है, यहां बताया गया है कि आप इसे वापस हेल्दी कैसे बना सकते हैं:

शहद और ब्राउन शुगर: एक चम्मच पिसी हुई ब्राउन शुगर को कुछ बूंदें शुद्ध शहद के साथ मिलाएं. अब इसे अपने होंठों पर लगाएं और किसी भी पपड़ी वाली स्किन से राहत पाने के लिए धीरे-धीरे गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें. इस तरह यह मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेटेड रहेगा और डेड स्किन की समस्याओं से फ्री रहेगा.

बीजवैक्स और एसेंशियल ऑयल मॉइस्चराइजर: एक डबल बॉइलिंग कंटेनर में एक बड़ा चम्मच बीज़ वैक्स को बराबर मात्रा में नारियल तेल के साथ मिलाएं. जब यह पिघल जाए, तो इसे आंच से हटा दें और फिर इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डालें. अब आप इसे एक छोटे जार में डालकर रोजाना अपने होंठों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. बाथ ऑयल्स

सर्दियों में भी आपका नहाने का समय बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी स्किन को एक्सफोलिएट और फिर से जवां बनाने में मदद करता है, हालांकि आपको इस दौरान अपने शरीर को इस तरह से मॉइस्चराइज करना भी याद रखना चाहिए.

आप आरामदायक बाथ ऑयल्स बना सकते हैं:

ओटमील बाथ: 4-5 बड़े चम्मच ओटमील को पीसकर पाउडर बना लें और उसमें गर्म पानी मिलाकर अपने शरीर पर लगाएं, इसे हल्के एक्सफोलिएशन के तौर पर इस्तेमाल करने से शरीर की रूखी त्वचा की समस्या से राहत मिलेगी.

गर्म तेल का ट्रीटमेंट: अपने शरीर को मॉइस्चराइज करने और अभ्यंग या बॉडी मसाज के लिए बादाम, तिल या नारियल का तेल शामिल करके तेलों को गर्म करें. इन्हें नहाने से पहले लगाया जा सकता है ताकि आपकी स्किन को भरपूर नमी मिले.

4. अपनी आंखों को मॉइस्चराइज करें

आपकी आंखों के आस-पास की नाजुक स्किन थक जाती है और अक्सर थकी हुई दिखती है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, ऐसा होने से पहले आपको इसे इस तरह से प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट करके इसका खास ख्याल रखना चाहिए.

DIY आई हाइड्रेशन इस तरह किया जा सकता है:

डबल बॉयलर में एक चौथाई कप नारियल का तेल पिघलाएं.

इसे आंच से हटा लें और इसमें 15 बूंदें विटामिन ई तेल और 4 बूंदें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल मिलाएं.

इसे ठंडा होने दें और दूसरे एयर-टाइट जार में डाल दें, चेहरा साफ करने के बाद सोने से पहले अपनी आंखों के नीचे के हिस्से को हाइड्रेट करने के लिए इसे रोज इस्तेमाल करें.

