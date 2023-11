सर्दियों में ये 4 काम करने से बेजान स्किन पर भी दिखने लगता है निखार, बरकरार रहती है चमक और चेहरे की लाली

Winter Skin Care Tips: सर्दियों में स्किन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है.

How To Care Your Skin In Winter: सर्दियां आ गई हैं और इस मौसम में स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. कई बार हम घबराकर चेहरे पर कुछ भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत खराब है. जब स्किन ड्राई होने लगती है तो हम कोई भी मॉइश्चराइजर और स्किन क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं. इससे स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है और एक्ने बन सकते हैं. विंटर में स्किन केयर कैसे करें और एक चमकदार त्वचा को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये पता होना जरूरी है. हम सर्दियों में हीटर और ब्लोअर जैसी सभी सुविधाओं का आनंद लेते हैं, धूप में बाहर रहते हैं और गर्म पानी से स्नान करते हैं. इसके साथ ही प्रदूषण बढ़ने से भी स्किन खराब हो सकती है. न्यूट्रिशन की कमी की वजह से स्किन में खुजली, ड्राईनेस आ जाती है. अब समय आ गया है कि हम अपनी स्किन की देखभाल करें और इस सर्द मौसम में भी अपनी त्वचा को चमकदार बनाए रखें. यहां कुछ आसान तरीके हैं जो हेल्दी स्किन को बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं. इस विंटर आपको हेल्दी स्किन के लिए इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए.

सर्दियों में स्किन को चमकदार बनाने के टिप्स | Tips to make skin glow in winter

1. त्वचा को मॉइस्चराइज करें