PM मोदी ने ट्रंप को दिए 4 मैसेज! भारत झुकेगा नहीं, किसान पहले हैं और सुपर पावर की दोस्ती उसके बाद

भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के सामने झुकेगा नहीं, भारत अपने किसानों के हितों से समझौता करेगा नहीं... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सीधे-सीधे यह मैसेज दे दिया है. देश की राजधानी दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह जवाब दिया. ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने के 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने यह मैसेज दिया है. ट्रंप की इस टैरिफ मिसाइल (भारत पर कुल मिलाकर 50 प्रतिशत टैरिफ) को भारत पर मनमाफिक व्यापार समझौता कराने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा था. लेकिन अब पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत किसी कीमत पर झुकेगा नहीं.

चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी के इस भाषण में कौन से 4 मैसेज छिपे थे.

1. भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं

डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार समझौते के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों के सामने सरेंडर कर दे. लेकिन पीएम मोदी का मैसेज साफ है.. भारत सरेंडर नहीं करेगा.

2- किसान भारत की नींव हैं, उनके हितों से समझौता नहीं

पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं करेगा. देश के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हित के लिए भारत तैयार है.

दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भी पूरी तरह खोल दे. लेकिन जहां की 70 प्रतिशत जनता किसानी पर निर्भर हो, जहां के किसानों की जोत भूमि अमेरिकी किसानों की अपेक्षाकृत कहीं छोटी हो, वहां बाजार को खोलना अपने किसानों को असहाय छोड़ना होगा. पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार इसके लिए हरगिज राजी नहीं होगी. किसान भारत की नींव हैं, उनके हितों की कीमत पर किसी सुपर पावर की दोस्ती नहीं चाहिए.

3- पीएम मोदी अपने फ्रंट पर इस कड़े फैसले की कीमत चुकाने को तैयार हैं

पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि देश पहले है और देश का हित पहले है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी लेकिन भारत इसके लिए तैयार हैं.

4. दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का होगा

पीएम मोदी ने मैसेज दिया है कि भले अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान को अपने गोद में बैठा लें, भारत अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा. अगर दोस्ती होगी, संबंध आगे बढे़ंगे तो दोनों एक लेबल पर रहेंगे, कोई बिग ब्रदर नहीं होगा, बराबरी का रिश्ता होगा.