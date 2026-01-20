Shubh Ratri: रात को सोने से पहले कैसा होना चाहिए आपका Hair Care Routine?

Sone Se Pahle Balon Mein Kya Lagaen: सर्दियों में स्किन के साथ बालों की समस्या होना भी आम है. ठंडी हवाएं अक्सर डैंड्रफ, रूखापन, बेजान होना और बालों के टूटने की दिक्कत से सभी परेशान रहते हैं. अक्सर लोग इससे निजात पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं पाते. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपने हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बनाकर आप ठंड के मौसम में बालों से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं. यहां जानें रात को सोने से पहले कैसा होना चाहिए आपका हेयर केयर रूटीन?
सोने से पहले मुझे अपने बालों में क्या लगाना चाहिए?
गीले बालों में न सोएं: गीले बालों में सोने से बाल और वीक हो सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बाल गीले होते हैं, तब बालों में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसके कारण बाल ज्यादा टूट सकते हैं. यूटाह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य द्वारा की गई एक रिसर्च में भी बताया गया है गीले बालों में सोना बालों की हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. ऐसे में अगर आप भी रात को नहाने के बाद गीले बाल लेकर तकिए पर जाते हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत और हेयर ड्रायर की मदद से पहले बालों को सुखाएं और फिर ही सोएं.
सोने से पहले बालों को अच्छे से ब्रश करें: सोने से पहले बालों को अच्छे से ब्रश करें: रात में बेड पर जाने से पहले बालों को हमेशा ब्रश करें क्योंकि सोते वक्त करवटें बदलना आपके बालों की हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे बाल टूट सकते हैं और उनमें गांठें पड़ सकती हैं. इसलिए सोने से पहले अच्छे से बालों को ब्रश करना बेहद जरूरी माना जाता है.
साटन या रेशमी तकिये के कवर चुनें: सूती कपड़े के बजाय रात में साटन या रेशमी के कपड़े से बने तकिये के कवर पर ही सोएं. यह मुलायम कपड़े होते हैं, जिनमें न बाल उलझते हैं और न ही टूटते हैं. हल्के बहुत लाइफस्टाइल में बदलाव आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.
