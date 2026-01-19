विज्ञापन
Winter Hair Care Tips: ठंड के मौसम में सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए?

Sardiyo Me Baal Kyu Jhadte Hai: सर्दी के मौसम में सही देखरेख न होने पर अक्सर लोग बाल झड़ने और पतले होने की शिकायत करते हैं. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि बालों के स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण, नमी और रक्त संचार बेहद जरूरी है. 

ठंड में बाल झड़ना कैसे रोके?

सर्दियों में क्या टोपी पहनने से बालों को नुकसान होता है?

सर्दियों में लोग ऊनी टोपी और मफलर पहनते हैं ताकि ठंड से बच सकें, लेकिन यह बालों के लिए एक गुप्त खतरा भी बन जाती है. लंबे समय तक ऊनी टोपी पहनने से बालों में रगड़ पैदा होती है, उलझन बढ़ती है और टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसका असर इतना होता है कि बालों की लंबाई धीमी हो जाती है और उसकी जड़ें कमजोर महसूस होने लगते हैं.

सर्दियों में हेयरफॉल कैसे कम करें?

विटामिन डी की कमी से बालों में क्या होता है?

सर्दियों में धूप का कम होना भी बालों की वृद्धि को प्रभावित करता है. विज्ञान के अनुसार, सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन-डी बालों के रोमों को सक्रिय करता है. सर्दियों में अक्सर धूप कम निकलती है और लोग घरों में बंद रहते हैं.

इसके चलते विटामिन डी की कमी हो जाती है और बालों की जड़ों तक पोषण नहीं पहुंच पाता. नतीजा ये होता है कि बाल धीरे-धीरे बढ़ते हैं और झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. आयुर्वेद में भी यह माना गया है कि सूर्य की हल्की धूप बालों की ऊर्जा और मजबूती के लिए जरूरी है. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सर्दियों में थोड़ी देर भी सही, रोजाना धूप में बैठना बालों के लिए लाभकारी होता है.

ठंड के मौसम में बाल क्यों झड़ते हैं?

शुष्क हवा भी इस मौसम में बालों की वृद्धि में बाधा डालती है. सर्दियों में हवा में नमी बहुत कम होती है, जो बालों की प्राकृतिक नमी को छीन लेती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है. सिर की त्वचा भी शुष्क हो जाती है, जिससे पोषण की कमी होती है और बाल जल्दी नहीं बढ़ते. एक शोध में बताया गया है कि कम नमी वाली हवा बालों के स्ट्रक्चर को कमजोर करती है और उन्हें पतला बना देती है.

गर्म पानी से नहाने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं?

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना भी बालों के लिए खतरा बन जाता है. ठंड से बचने के लिए लोग लंबे समय तक गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन यह बालों के प्राकृतिक तेलों को हटाकर उनके क्यूटिकल्स को नुकसान पहुंचाता है. इसके कारण बाल कमजोर हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं और पतले होते चले जाते हैं साथ ही ड्रायर और स्ट्रेटनर जैसे गर्म उपकरणों का अधिक इस्तेमाल बालों की बढ़त को धीमा कर देता है और उनकी मजबूती घटाता है.

क्या रक्त की कमी से बाल झड़ सकते हैं?

रक्त संचार में कमी भी सर्दियों में बालों की वृद्धि को प्रभावित करती है. ठंडी हवा की वजह से सिर की त्वचा की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और जड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते. आयुर्वेद में इसे भी बालों की कमजोरी का कारण माना गया है, इस वजह से बाल बीच से टूटने लगते हैं, झड़ते हैं, और लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहते.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

