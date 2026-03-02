विज्ञापन
IND vs WI, T20 World Cup 2026: संजू सैमसन नहीं, गौतम गंभीर ने भारत की जीत में इस खिलाड़ी को बताया 'गेम चेंजर'

Gautam Gambhir, IND vs WI: गौतम गंभीर ने भारत की जीत के बाद उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसने मैच को पलटने का काम किया. गंभीर ने संजू के अलावा

Sanju Samson, T20 World cup 2026: गंभीर का बड़ा ऐलान

IND vs WI, Gautam Gambhir credits Shivam Dube contribution more: भारत के कोच गौतम गंभीर ने भारत की जीत के बाद उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसने मैच को पलटने का काम किया. गंभीर ने संजू के अलावा शिवम दुबे की भरपूर तारीफ की और बताया कि दुबे ने जो दो चौके लगाए उसने मैच को पूरी तरह से बदल दिया. कोच गंभीर ने मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा, "गौतम गंभीर ने कहा,  “हम कुछ खास योगदानों की बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि शिवम के वे दो बाउंड्री उतने ही ज़रूरी थे जितने संजू के 97 रन, यह एक टीम स्पोर्ट है और यह हमेशा एक टीम स्पोर्ट रहेगा. इसलिए, ये दो बाउंड्री संजू की पारी जितनी ही ज़रूरी हैं. अगर हमने आज रात अच्छा नहीं किया होता, तो हम संजू के बारे में बात नहीं करते."

मैच के बाद,  हेड कोच, गौतम गंभीर ने टीम स्पोर्ट में छोटे-छोटे योगदान की अहमियत पर ज़ोर दिया. उन्होंने खास तौर पर 19वें ओवर में शिवम दुबे के दो बाउंड्री के असर पर ज़ोर दिया, जो सैमसन पर से बहुत ज़्यादा प्रेशर कम करने में बहुत ज़रूरी थे. हार्दिक पांड्या के डॉट बॉल पर आउट होने के बाद 10 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, दुबे ने आते ही दो चौके लगाए और सैमसन पर से दबाव को कम किया. गंभीर ने इस कोशिश की तारीफ़ की, और अपनी इस सोच को दोहराया कि टीम की कामयाबी के लिए हर खिलाड़ी का योगदान बहुत ज़रूरी है. 

संजू सैमसन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं: गौतम गंभीर
गंभीर ने जीत दिलाने में अहम रोल के लिए संजू सैमसन की भी तारीफ़ की,  T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को सबसे सफल रन चेज़ तक पहुंचाकर, सैमसन ने दबाव में टीम के लिए अहम योगदान दिया.  गंभीर ने कहा, “संजू सैमसन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने भारत के लिए तब कदम बढ़ाया जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी.”

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला

भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ मुकाबला करने वाली है. 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड की टीम एक दूसरे के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े में मुकाबला करेगी. 

